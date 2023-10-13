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好萊塢逾700名人簽署公開信 聲援以色列譴責哈瑪斯

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
t以飾演「神力女超人」（Wonder Woman）一角聞名的以色列演員蓋兒加朵（Gal Gadot）。路透
t以飾演「神力女超人」（Wonder Woman）一角聞名的以色列演員蓋兒加朵（Gal Gadot）。路透

好萊塢逾700位名人在今天公布的連署公開信中，表達對於以色列的支持，包括「神力女超人」女星蓋兒加朵、老牌影星麥克道格拉斯及潔美李寇蒂斯等大咖等人皆參與連署。

路透報導，娛樂產業非營利組織「和平創意社群」（Creative Community for Peace，CCFP）今天發表這封公開信時指出，這是好萊塢對這次以巴衝突的首封連署信，而且是「娛樂產業明確支持以色列、譴責哈瑪斯（Hamas）恐怖主義的呼籲」。

公開信寫道：「這是恐怖主義。這是邪惡的。哈瑪斯的行為沒有正當性或合理性。這是殘暴的恐怖主義行為，必須被所有人譴責。」

在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列城鎮發動突襲後，根據以色列公共廣播公司（Kan），以色列死亡人數已攀升至1300多人，其中大部分為在家中、在街上或在舞會被槍殺的平民。另有數十名以色列人質被劫到加薩走廊（Gaza Strip）。

加薩走廊當局表示，以色列對加薩走廊的轟炸已造成逾1500名巴勒斯坦人喪生。

以飾演「神力女超人」（Wonder Woman）一角聞名的以色列演員蓋兒加朵（Gal Gadot）表示，她希望全世界繼續堅定地支持以色列人民。

蓋兒加朵在發表公開信的記者會上表示：「我為逝去的生命和破碎的家庭感到痛心。我為所有被哈瑪斯恐怖主義和暴行影響的人們祈禱。」

其他簽署者包括影星麥克道格拉斯（Michael Douglas）、李佛薛伯（Liev Schreiber）、艾米舒默（Amy Schumer）、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、編劇暨製作人萊恩墨菲（Ryan Murphy）、導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）和喜劇演員傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）。

這封公開信中還呼籲人們銘記「從以色列傳出的恐怖畫面」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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