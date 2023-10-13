布蘭妮不要的前夫 黛咪摩兒搶著要？身材精壯太誘人

黛咪摩兒被傳對年紀能當兒子的猛男很有興趣。圖／摘自IG

從青春偶像起家、一度受到無數少男少女崇拜的「小甜甜」布蘭妮，和健碩猛男山姆阿沙利婚姻破局，兩人都可以再尋找下一位伴侶，然而布蘭妮已經又被傳緋聞，山姆身旁還沒有新的對象，不過在社群網站 上發布了不少展露肌肉 照片的他，還是抓住了其他女性的目光，根據「Globe」雜誌的報導，黛咪摩兒就對他非常感興趣，甚至有女性友人願意幫忙撮合，可惜山姆現在只想好好拚事業。

山姆與布蘭妮之間已有12歲的差距，黛咪比布蘭妮還大了19歲，已經可以當山姆的媽，可是黛咪就是喜歡山姆這樣的高大猛男，「Globe」稱山姆正是她心目中的理想典型，就算沒辦法拗到他約會，一夜情她也並不排斥，姐妹好友們很想幫她促成此事。只不過，山姆的事業心重，在和布蘭妮婚姻的後期，就常常只顧拍戲、不陪在她的身邊，使得彼此的感情迅速冷卻，即便黛咪對他興趣正濃，他也無意馬上進入下一段感情關係。