永遠只吃七分飽 73歲翁倩玉凍齡秘訣大公開

翁倩玉保養得宜。圖／台視提供

翁倩玉日前接受台視「台灣名人堂」訪問，她出道至今60餘年，除了曾榮獲金馬影后殊榮外，也唱紅許多經典歌曲，包含「祈禱」、「愛的奉獻」及日劇 主題曲等，被封為國寶級巨星。

回想起赴日發展初期，因為拒絕改成日本 名字而錯失角色，翁倩玉一點也不後悔，她堅定表示：「我是台灣女孩子，那就是我、我只想做我自己。」她反而感謝這個經驗，告訴自己要更努力在異鄉證明給別人看。

旅日多年的她透露，為了陪伴年邁的媽媽，她現在盡量一到兩個月就會回台一次，而每次回台必吃絲瓜、綠竹筍，笑說：「在日本吃不到的東西，我回來就馬上吃！」

73歲的翁倩玉保養得宜，外型依舊凍齡，在節目中也特別分享她的保養秘訣，翁倩玉直言：「就是多笑、不要皺眉，然後餐餐吃七分飽，盡量在八點以前吃完。」如此一來，身體就會變得很健康。

她也分享在緊湊的工作之中，最喜歡帶毛小孩到富士山附近走走，那是她日常生活中最高興、最放鬆的時刻。此外，多才多藝的翁倩玉，長年陶醉於版畫藝術創作，特別從日本帶了作品到節目中與觀眾分享。翁倩玉表示，要尋找喜歡的風景，是創作中最困難的部分，完成一幅版畫至少都要三個月以上，每一幅都彌足珍貴。

她也開心預告，下個月在台南將舉辦個人版畫展 覽，邀請民眾前往欣賞。相關訪談內容請鎖定10月14日晚間10點台視新聞台。