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全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

宣傳鋪天蓋地 對中東戰火一語不發 泰勒絲讓粉絲失望？

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲最近還每天只關心新的演唱會電影宣傳，被部分以色列或猶太粉絲批評。（路透）
泰勒絲最近還每天只關心新的演唱會電影宣傳，被部分以色列或猶太粉絲批評。（路透）

樂壇天之驕女泰勒絲，看似做任何事都一帆風順、幾乎不會踢到鐵板，只要她沾到的無不點石成金。然而她最近全力為即將盛大上映的演唱會電影做宣傳，卻招來部分網友的抨擊，原因竟是她尚未對於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列、造成加薩地區的戰事發表任何說法，沒有加入巨石強森、蓋兒加朵等紅星批判哈瑪斯，網友不禁在社群網站上寫道：「真讓人失望。」

泰勒絲在全球各地擁有不少死忠的歌迷，自然在以色列亦有廣大的猶太粉絲，目前以色列舉國上下的焦點就是在加薩走廊的戰事，譴責哈瑪斯突襲的聲浪極高，在猶太族裔具有舉足輕重地位的美國娛樂圈，抨擊哈瑪斯亦是主流的聲音，但身為美國娛樂界焦點巨星，泰勒絲卻對此議題視若無睹，未公開表態，當然難逃被網友修理。有人寫道：「太震驚，無言。她有一堆以色列和猶太的粉絲，卻在這時候自我促銷到這種程度，真的很失望。」

有的網友措詞更嚴重：「真的是很糟的時機，有小孩被強暴，兩邊都有無辜者死亡，哈瑪斯這個恐怖組織正在以色列大屠殺，但這竟然是『上檔日』？」泰勒絲的粉絲為了她能夠做出許多瘋狂的事情，使得她在全球網友眼中，有無與倫比的威力，只要她一個表態，就能引起廣大的關注，也難怪她到現在對此事並沒任看法，會讓猶太歌迷們如此難以接受。

哈瑪斯 以色列 泰勒絲

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