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張鈞甯、阮經天曬16年前合照 網驚顏值無變化

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／摘自張鈞甯微博
圖／摘自張鈞甯微博

16年前曾合作過台劇《我在墾丁*天氣晴》的張鈞甯、阮經天也是多年好友，日前兩人再度合作主演新作《查無此心》，張鈞甯也擔任監製一職。張鈞甯昨（11）日也在微博貼出電影海報宣傳，同時曬出16年前《我在墾丁*天氣晴》舊照，她與阮經天狀態都沒什麼變化，一旁還驚見25歲的彭于晏，珍貴合照引來網友朝聖點讚。

張鈞甯目前邀好友阮經天主演新作《查無此心》，該作入圍第59屆金馬獎五項大獎及台北電影獎12項大獎，目前將以片名《追緝》於雙11在中國上映。張鈞甯在昨日11號於微博分享多張劇照，同時曬出16年前《我在墾丁*天氣晴》舊照，並發文寫下：「16年前，我們在墾丁天氣晴。16年後，別想躲過我的追緝！」同時標記好友阮經天，對此阮經天也發文宣傳：「16年前的我們青春美好友誼長存，16年後的我們全力「追緝 」！」展現多年好交情。

圖／摘自張鈞甯微博
圖／摘自張鈞甯微博

貼文公開後不少網友前來朝聖，並大讚兩人的友誼與顏值，紛紛留言：「只是看採訪舊覺得你們倆很有趣，超期待你們的再次碰撞」、「最棒的友誼」、「是不會老嗎？」、「友誼長存，期待新電影」。另外也有網友歪樓認出當時25歲的彭于晏，直呼「哇！那時候的彭于晏也太奶」。

圖／摘自張鈞甯微博
圖／摘自張鈞甯微博

影片來源：YouTube

微博 入圍 台劇

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