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泰勒絲演唱會電影首映封街 紅毯3分鐘致詞藏洋蔥

記者黃保慧／即時報導
泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(Getty Images)
泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(Getty Images)

泰勒絲（Taylor Swift）12日出席巡演紀錄片「我的時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的首映會，現場眾星雲集，碧昂絲也盛裝亮相捧場，泰勒絲開心表示，「我很感謝你們來到這裡，因為這個夜晚對我來說是一個重要的回憶，而你們也是其中的一部分」。

據媒體綜合報導，為了迎接首映，周圍的街道及店家都關閉，由保全引導賓客入場，包含亞當山德勒、劉思慕等不少巨星，媒體的空拍機也在上空盤旋了幾個小時等待拍攝，足見場面盛大。

泰勒絲走完地毯後，發表了3分鐘長的感想，她說：「我對此（首映）的感激之情超出了你們的想像，所有來到這裡的人都是我親自挑過、親自選出來的，因為你們對於這場演唱會都有不同程度的貢獻及協助。 這些事情對我來說非常重要。 所以，感謝大家所做的一切，讓我們都聚集在這裡。」

泰勒絲也提到巡演對她的意義：「 我不敢相信我能把音樂當作我的職業，這太瘋狂了。 我一生中從未像『我的時代巡迴演唱會』那樣享受過如此多的樂趣。這無疑是我一生中最激動人心的體驗。」她也謙虛表示，這樣的成功很大程度要歸功於樂隊、舞者和工作人員，她也說：「他們坐在各個劇院裡。」

「我的時代巡迴演唱會」首周預售票房就已突破1億美金，原先是13日於北美上映，但因為票賣太好電影提前1天曝光，座位依然一位難求。

泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(路透)
泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(路透)

泰勒絲 碧昂絲 劉思慕

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