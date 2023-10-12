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曾瞎爆全智賢婚變 韓知名YouTuber陳屍飯店嚇壞員工

記者梅衍儂／即時報導
韓YouTuber金龍浩身亡。圖／摘自naver
韓YouTuber金龍浩身亡。圖／摘自naver

韓國YouTuber金龍浩（音譯）曾爆全智賢婚變、韓藝瑟、崔智友另一半出軌，內容都未經過證實，他也因此聲名狼籍，據韓媒《N NEWS》報導，他今（12）日被發現陳屍釜山海雲台某飯店房間，是飯店人員率先發現後報警，警方正在調查死因。

警方懷疑他可能輕生，正在現場了解狀況。金龍浩2019年7月被指控在釜山海雲台某烤肉店對女生性侵，遭判處8個月、緩刑2年。他曾是體育記者，後來當YouTuber爆料名嘴。

金勇浩過去經營YouTube頻道《橫豎研究所》，過去曾爆料韓藝瑟年下男友是牛郎、金秀賢是徐睿知前男友、造謠全智賢離婚、崔智友老公劈腿等大咖藝人事件而被廣為人知，不過在爆料後很快遭到當事人否認及提告，但他仍不改強硬作風，每次爆料都會在網上引起熱議。

金勇浩過去曾因得罪許多名人而收到不少起訴，2021年也曾遭警方傳喚。

據韓媒《N NEWS》報導，YouTuber金勇浩在11日被判性騷擾罪，釜山地方法院判處金勇浩有期徒刑8個月，緩刑 2 年。他因涉嫌於2019年7月26日凌晨在釜山海雲台區一家餐酒館強行猥褻娛樂酒吧女員工而受到審判。據釜山海雲台警察署在今日對外宣布，警方正在確定確切的死亡時間。

YouTube YouTuber 性騷擾

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