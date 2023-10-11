年輕時喜歡買房…台女星：擬賣紐約房產 日本投報最好

女星六月在美國、日本都有房產。（取材自臉書）

台灣女星「六月」為「食尚玩家」經常出國，而她在美國、日本 也都各有房產，只不過都是「小而美」的戶型，最近她在思索，趁美國房價 上飆，計畫出手處理掉，然後想赴日本再添一房，又或到馬來西亞投資 ，她說：「投報最好的，是日本。」

六月年輕時喜歡買房子，去日本時，在橫濱、西新宿各買了一間房，後來西新宿處理掉，只剩橫濱，放這麼久不動，是因為投資報酬率不差，「我買的房子很小，10坪左右，當時花了兩、三百萬（台幣，以下同），這麼多年來，我每個月可以固定拿回1萬2000元」，她喜歡橫濱，是因為那裡靠海，生活步調優閒，腳步不像都市那麼快。

美國的房子，則是她結婚後買的，當時還沒有孩子，跑去了紐約住了一年，喜歡當地的環境，於是在上東城買了一間15坪的樓中樓，她說，「買的時候61萬美金，現在漲到75萬左右了，那裡的物價變很貴，我現在也有孩子，不可能再跑這麼遠去住，就算小孩到時長大去美國念書，應該也是住校，不可處理掉，在日本再添置一間，或去大馬看看。