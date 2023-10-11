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蓋兒加朵力挺以色列遭洗版攻擊 巨石強森發文也關留言

記者陳建嘉／即時報導
蓋兒加朵曾是以色列女兵，發文力挺祖國卻被網友洗版砲轟。(摘自IG)
蓋兒加朵曾是以色列女兵，發文力挺祖國卻被網友洗版砲轟。(摘自IG)

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」日前對以色列發射數千枚砲彈，並發動恐怖攻擊，雙邊合計目前已超過千人死亡，曾以「神力女超人」系列聞名的以色列女星蓋兒加朵，在第一時間於IG發文表達心痛，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」表明力挺祖國，卻遭大量網友攻擊洗版，讓她一度關留言不願與網友筆戰。

蓋兒加朵在「哈瑪斯」恐攻以色列之後，隔天立刻連發兩篇文，「我聽到他們的聲音，我和我的兩個小孩在一起，我的心很痛，為所有受苦的人祈禱」，並貼出以色列國旗，希望「哈瑪斯」可以停止暴力攻擊，包括瑪丹娜、凱蒂佩芮、娜塔莉波曼以及「浩克」馬克魯法洛等好萊塢明星也發文響應。

巨石強森曾與蓋兒加朵合作電影「紅色通緝令」，更寫下一大篇文章力挺以色列，嚴詞譴責恐怖主義，提到「哈瑪斯」殘酷對待無辜的老弱婦孺，暴怒表示「憤怒、噁心」，不過巨石強森關閉留言，不讓任何人回應。然而，蓋兒的發文卻被相反立場的網友抵制，在底下紛紛留言「解放巴勒斯坦」、「巴勒斯坦與你同在」，但她無心回應網友，只得關閉留言。

蓋兒加朵在以色列出生、長大，曾在軍中服役2年，受過完整的軍事訓練．而後因為代表以色列參加環球小姐選美而進入演藝圈，她先前就曾多次發表力挺以色列的言論，而她的矯健身手，讓她在拍攝大量動作場面時都如魚得水，卻也因為女兵身分，在中東地區引起不少爭議，只要新片一上映，就會在當地引起不少反彈。

「浩克」馬克魯法洛發文呼籲請停止暴力攻擊。(美聯社)
「浩克」馬克魯法洛發文呼籲請停止暴力攻擊。(美聯社)
巨石強森發文譴責恐怖主義，但該則貼文不開放留言。(美聯社)
巨石強森發文譴責恐怖主義，但該則貼文不開放留言。(美聯社)
蓋兒加朵曾是以色列女兵，發文力挺祖國卻被網友洗版砲轟。(摘自IG)
蓋兒加朵曾是以色列女兵，發文力挺祖國卻被網友洗版砲轟。(摘自IG)

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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