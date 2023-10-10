「陰陽調合」被對折 台民歌天后驚人反應曝光

鄭怡受邀參加「2023僑委會中秋文化訪問團」。圖／星光娛樂提供

「民歌天后」鄭怡近來成功挑戰自我，完成33天跑了5個國家、唱了12站的任務，開心表示：「感受到當地僑胞及台商的熱情，交了很多朋友，去了很多一輩子都不會去旅遊的地方，也和各地粉絲歡聚，好多歌都全場大合唱，旅居海外的僑胞都很愛台灣，尤其疫情停辦了2年，看到我們去分外興奮！」

她受邀參加「2023僑委會中秋文化訪問團」，走訪菲律賓、越南 、馬來西亞、印尼 及泰國 5個國家，12站演出場場都有男嘉賓，雀屏中選的幸運兒代替原唱李宗盛跟她合唱招牌金曲「結束」。首站馬尼拉的菲律賓大使周民淦讓鄭怡印象深刻，直讚：「他不但聲音雄厚，毫不怯場，表現是整趟旅程中最佳，絕對冠軍無誤！」

鄭怡透露此行最難得的是到越南胡志明市、東馬的沙巴、沙勞越、印尼三寶壟和泰國清萊等地，嘗試越式按摩過程十分有趣，由於當地強調「陰陽調合」，她說：「我們女生是由男師傅來按摩，男生是給女師傅按，把人折來折去，害我看到隊友被對折，我笑到停不下來！」

本身經營「芳妮水餃」電商的鄭怡熱愛美食，直呼亞庇的肉骨茶和生肉麵非常特殊，也忘不了美麗的水上清真寺，近來自己除了研發出新口味的冷凍水餃，更斜槓當起鉤織老師，號召大家到她的社群報名。