「洛基」第2季大破紀錄創千萬觀看 締造漫威新紀錄

「洛基」第2季締造收視佳績。圖／Disney+提供

最帥男神回歸，氣勢果然銳不可擋，湯姆希德斯頓主演「洛基」第二季承繼第一季的高熱度，首周3天點擊率高達1090萬，大勝今年稍早推出的「秘密入侵」99萬4千人，首集緊接著第一季結尾，讓「洛基」湯姆希德斯頓、「莫比烏斯」歐文威爾森共同對抗強敵，解決多元宇宙 的時間危機，再加上今年甫得奧斯卡 男配角的關繼威加盟，讓期待度節節升高。

「洛基」原本是目前漫威 影集中收視最高，同樣也是唯一獲准拍攝第2季的大戲，6集總成本據悉更有1.4億美元(約新台幣45億)，根據「Deadline」報導指出，「洛基」締造1090萬的收視佳績，在Disney+僅次於另一部大作「曼達洛人」第3季，但作為漫威影集的一哥，已經綽綽有餘，該劇也即將承先啟後，繼續回歸時間變異管理局，解決時間錯亂帶來的重大危機，更在首集結尾讓洛基、莫比烏斯前往不同時空，就為了要找出搗亂這一切的「女洛基」希爾薇，共同讓所有的時間都回到定位，然則詭計多端的「洛基」是否會善罷甘休，他背後是否還有什麼秘密計畫呢？