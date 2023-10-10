最帥星二代拋震撼彈 30歲沒成績就轉行

29歲的林亭翰出道6年，在新專輯「第二道光」展現企圖心。記者王聰賢／攝影

台灣星二代林亭翰受爸爸林隆璇影響很深，待人處事總是「三思而後言」，後參與「狼人殺」跟雨婷、黃偉晉、龔言脩等人熟稔，慢慢潛移默化，讓他笑稱已經脫掉偶包。29歲的他也在新專輯「第二道光」展現企圖心，表示若30歲時沒有闖出什麼成績，將會認真考慮轉行。

他其實已出道6年，期間衰遇疫情 攪局，幾乎全面停擺，距離上張專輯時隔4年，他說只發1張專輯就放棄言之過早，「可以再拚拚看！我也發現大家比較喜歡有節奏感的東西，新作加入EDM、饒舌等曲風。」又一次掏出積蓄，他的新專輯成本近6百萬，坦言每次做完專輯都會特別拮据，只好暫時當靠爸族，向爸爸借錢繳卡費。

其中「MISS OCEAN」一曲是他的心頭好，因為心有所屬？林亭翰搖了搖頭，表示歌曲是自己對海洋的喜愛，「不管開心還是不開心都想看海，我還會跟海說話。」提及年初跟舊愛以及雨婷的感情風波，他說有點冤枉，與前女友溝通過後在去年底分手，跟雨婷也因此一度變得尷尬，現在相處狀況稍好一些。