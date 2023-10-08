大陸「四大歌王」的他被爆隱婚欺騙小三 曖昧對話流出…

羅中旭曾是大陸流行樂壇四大歌王之一。(取材自微博)

曾被封為大陸流行樂壇四大歌王之一的歌手羅中旭，近日爆出婚內出軌醜聞，他被指與小三同居一年半，直到近日小三才發現他已婚事實。消息一岀，引發網友熱議。

一名自稱是羅中旭婚外情對象的「愛家比利 7P0」，公開在網上曬出自己與羅中旭的親密合照和聊天紀錄，稱與羅中旭戀愛一年半，才發現他早就有家庭有兒子，自己莫名其妙當了第三者。交往期間羅中旭曾再三叮嚀自己不要發朋友圈，直到她向羅中旭表明想見家人，但男方總以各種理由推拖，這才發現羅中旭早已有家室。

該女子也透露，由於自己在這段親密關係中長期受騙，已經患了重度憂鬱症 ，有嚴重自殺傾向。「所以我現在決定不再低調，以免還有其他正在低調的女生做同樣天真的事。」她說。

該女子還曬出多張與羅中旭的親密合照佐證，另外附上了雙方的對話紀錄，透露兩人從2023年3月在上海同居，截圖中也包括曖昧對話，「我在咱們的愛床上聞著你的粉色T恤上的香味」。

據悉，羅中旭在1994年憑藉「星光燦爛」一曲成名，並於第二年拿下「金鹿杯」國際音樂節比賽個人演唱第一名。當時的他都是與林憶蓮、劉歡、劉德華、郭富城等大咖同台演出，更與毛寧、解曉東、林依輪一起被稱為「大陸四大天王」。