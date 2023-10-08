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陳盈潔住進加護病房 弟弟曝「尚有知覺」：先把命保住

記者周嘉茹／桃園即時報導
69歲資深藝人陳盈潔今年8月入獄，今驚傳急性腎衰竭送醫住進加護病房。記者周嘉茹／翻攝
69歲資深藝人陳盈潔今年8月入獄，今驚傳急性腎衰竭送醫住進加護病房。記者周嘉茹／翻攝

69歲資深藝人陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，判刑3年2月確定，今年8月入獄，但在入獄前她便爆出身體狀況不佳，今驚傳陳盈潔急性腎衰竭送醫。對此桃園女子監獄證實，已准予陳盈潔保外就醫，家屬接獲消息趕到醫院陪同，弟弟晚間透露，姊姊目前尚有知覺，主要是呼吸、腎衰竭，「現在就是先把命保住」。

資深音樂人許常德今突發文，指出陳盈潔在獄中急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭及高血鉀，急需洗腎加護病房，引發外界譁然。對此桃園女子監獄證實，陳盈潔今病情出現變化，上午11點多送醫治療並通知家屬，由家屬向桃園地檢署申請保外就醫，下午4點多獲准，目前監獄方已交給家屬照顧治療。

對此陳盈潔家屬趕到醫院，其弟弟表示中午得知消息就從新竹去到桃園，目前姊姊住在加護病房，醫師提到病情變化應該與阿茲海默症無關，可能是急性腎衰竭或呼吸衰竭，不過仍待進一步診治。而姊姊尚有知覺，和她講話會點頭回應，現在就是先把命保住，後續再看狀況。

弟弟也提到，姊姊在女監時每周可以探望一次，這段時間自己常去探望她，而姊姊入獄後身體狀況欠佳，現在幾乎無法自理，也沒有辦法走路、行動，平常都是管理員幫忙打理，女監對姊姊都相當照顧。

監獄 阿茲海默症 證券

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