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杭州亞運／閉幕式直播 團隊延續「中國式浪漫」

首到以色列開唱就碰上開戰 火星人布魯諾停演 火速離開

記者蘇詠智／即時報導
火星人布魯諾在以色列的首場演出順利完成，現場有6萬觀眾，場面盛大。圖／摘自IG
火星人布魯諾在以色列的首場演出順利完成，現場有6萬觀眾，場面盛大。圖／摘自IG

首度到以色列舉行演唱會的火星人布魯諾，本來在周三已經唱完第一場、吸引6萬觀眾欣賞，不料激進組織「哈瑪斯」突襲以色列，以色列宣布進入戰爭狀態，他也火速取消第2場演唱會，和團隊人員趕緊離開以色列，繼續前往卡達開唱。

以色列再度不平靜，「哈瑪斯」武裝份子進入以色列境內對平民發動隨機攻擊，該國靠近加薩走廊附近舉辦的住棚節音樂祭頓時從群眾同歡變成驚慌逃竄，更有人不幸遭恐怖分子擄走，也有人在「哈瑪斯」攻擊下殉難。以色列總理內唐亞胡除了警告加薩走廊地區的居民先離開避難，還放話要將加薩的哈瑪斯據點掃平成瓦礫，為這「黑暗的一天」展開報復。

火星人布魯諾巡迴演出竟差點身陷戰爭區域中。（路透資料照片）
火星人布魯諾巡迴演出竟差點身陷戰爭區域中。（路透資料照片）

開戰的氣氛籠罩，民眾已無心娛樂，對於無端被捲入的火星人布魯諾與團隊，更是要先設法安全脫身，他們很快就宣布，原定在以色列大都會特拉維夫的演出取消，已訂票觀眾可以透過付費的信用卡退款。早先一度傳他和團隊失聯，粉絲還為他擔心，後來則傳有人目擊他現身機場，亦有報導稱他和團隊已經趕緊離開以色列，要往希臘轉機，維持原定接下來在卡達演唱的計畫。

雖然火星人布魯諾與團隊已經緊急應變，仍有以色列網友不滿意，認為他至少該在社群網站上發表些相關的看法，表示和以色列人站在一起。不過藝人通常不會主動涉入政治議題，火星人布魯諾至今沒表態，倒是以色列出身的「神力女超人」系列電影主角蓋兒加朵大聲為故鄉請命，在社群網站上寫道：「我跟以色列站在一起，你也該這麼做。」並且表示自己的心很痛、為受苦受難者祈禱，希望全球正視這正在發生的嚴重事件。

蓋兒加朵在社群網站上發布圖文表示自己與故鄉以色列的全體民眾站在一起。圖／摘自IG
蓋兒加朵在社群網站上發布圖文表示自己與故鄉以色列的全體民眾站在一起。圖／摘自IG

以色列 火星 哈瑪斯

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