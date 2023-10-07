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泰勒絲新戀情又有人出來潑冷水？新男友如果變這樣更好

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲有一群行動力超強又對她保護到底的死忠粉絲。（歐新社資料照片）
泰勒絲有一群行動力超強又對她保護到底的死忠粉絲。（歐新社資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲，近期與美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西打得火熱，不僅不只一次在VIP包廂欣賞該隊的比賽，也不介意成為球賽轉播時攝影機關注的焦點，更因此炒熱該隊話題，不僅轉播的收視率明顯成長，崔維斯的球衣更在兩天內銷量飆升到原先的4倍。可見泰勒絲之前舉辦巡演足以帶來50億美元經濟效益的威力，就算跨進體壇，依舊沒有削弱。

崔維斯凱爾西和樂壇當紅大牌交往，被關注程度暴增。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西和樂壇當紅大牌交往，被關注程度暴增。（路透資料照片）

但對於某些網友來說，既然泰勒絲對於粉絲有呼風喚雨的力量，假若將這些力量放在對地球更好的事上，那不是非常完美？「西方極樂園」女星卡嘉赫伯斯在社群平台X上寫道：「我希望泰勒絲跟一位氣候專家談戀愛。」曾經執導「別擔心親愛的」因而成為去年度緋聞八卦焦點的奧莉薇亞懷德，將這則文字轉發在自己的社群網站上，毫無意外掀起話題，一堆泰勒絲的瘋狂粉絲不爽奧莉薇亞疑似對她的新戀情澆冷水，而他們向來都用這種態度在看待任何與泰勒絲的做法不一致的意見，逼得最早發布這則文字的卡嘉出來說明：「泰勒會加入她的男友參與終止化石燃料的集會，然後我們的世界就得救了。」

奧莉薇亞懷德轉發別人的網路留言，卻因此被樂壇巨星的瘋狂粉絲誤會。（路透資料照片）
奧莉薇亞懷德轉發別人的網路留言，卻因此被樂壇巨星的瘋狂粉絲誤會。（路透資料照片）

眾所周知，泰勒絲的瘋狂粉絲自主行動力超強，不管是搶演唱會門票，或是聽聞她人在哪兒立刻殺到附近想要一睹丰采卻造成當地交通大混亂等等，這一次泰勒絲與美式足球隊員談戀愛，他們也為了能在球場碰到她趕快去搶購比賽門票和周邊商品。所以卡嘉才會認為，泰勒絲若是與氣候科學家交往，瘋狂粉絲就會自動自發為了改善地球的天氣而拚命，其實也是對這群瘋狂粉絲的另類肯定。

泰勒絲 足球 社群網站

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