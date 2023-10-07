亞莉安娜談妥離婚 先付給前夫費用 讓他不追究劈腿？

亞莉安娜（右）與達頓戈梅茲傳已達成離婚協議。圖／摘自IG

西洋樂壇小天后亞莉安娜與房地產 經紀丈夫達頓戈梅茲，據傳已經談妥離婚條件，將可以順利展開各自新的人生。根據「紐約郵報」八卦 版報導，她與達頓仍彼此互相尊重，也希望能夠讓另外一方在談離婚的過程中可以感受到被照顧、得以盡量輕鬆的度過這段時光，因而最後並沒有太多的爭執，算是平順的達成協議。

「紐約郵報」八卦版報稱亞莉安娜與達頓認定的分居日是今年的2月20日，其實這個日期一直很有疑慮，之前曾有八卦刊物指達頓在這個日子之後，還有到英國去探望正在當地拍攝「女巫前傳」電影版的亞莉安娜，並且和同片男星伊森史萊特與他的妻子一起聚會，不料之後兩對夫妻雙告情變，亞莉安娜與伊森史萊特已經在一起，外界始終感到亞莉安娜是在婚姻沒結束前就另結新歡、疑似劈腿，但現在達頓跟她談好離婚的條件，也就不會再追究「分居時間點」這個問題。

據稱亞莉安娜並不是每個月付達頓贍養費，而是先給他一筆費用，比起月付是對達頓更好的安排，而且也透過同意離婚的呈交法庭處理，達頓能繼續擁有全天候的保全守護，亞莉安娜希望他可以很安全、保有隱私 的生活。不少亞莉安娜的粉絲都很年輕，難免在網上對達頓有些情緒化的字眼，將婚變責任歸咎於他，亞莉安娜也怕瘋狂粉絲傷害到達頓。