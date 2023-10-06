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只和4個女人「做」過的男人很怪？好萊塢女星狂言惹怒琥碧戈柏

記者蘇詠智／即時報導
瑞秋畢爾森對於年過40的單身男性、只有跟4個女人發生過性關係，覺得很奇怪。（路透資料照片）
瑞秋畢爾森對於年過40的單身男性、只有跟4個女人發生過性關係，覺得很奇怪。（路透資料照片）

男性的床上功夫高低和「交手對象」數量真的成正比？演出過「移動世界」(Jumper)、「玩酷世代」（The O.C.）等深受青少年歡迎影片的女星瑞秋畢爾森(Rachel Bilson)，近日在podcast節目上，脫口而出：「以一個40多歲的男性而言，要是他只和4個女人『做』過，我真的覺得很奇怪。」顯然她認為一定年齡的男性，多半有豐富的性愛經驗，對象不可能才4位，雖然她也補了句：「也許他有過長達10多年的交往關係，那很令人敬佩，只不過要是他40多歲、單身，沒有過很長的交往，卻只跟4個女人發生過性行為，那就真的有問題了。」

這番話惹怒了向來快人快語的琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)，曾以「第六感生死戀」（Ghost）、「修女也瘋狂」（Sister Act）走紅影壇的她，近年來主持日間談話秀「The View」，依然受到各方矚目。

琥碧在「The View」中公開反嗆瑞秋畢爾森：「我不懂，對我來說，要是他跟妳在一起很開心，如果妳也很享受這件事，那妳幹嘛把他講得那那麼難聽？」琥碧繼續開砲：「我才覺得妳管他有沒有過性伴侶、有多少性伴侶很奇怪勒。這到底關妳什麼事？一點都不關妳的事！」琥碧認為，過去男性被教導可以做任何他們想要、覺得開心的事，而且性伴侶很多也沒關係，現在時代變了，女生現在也不遑多讓，可是世界並沒有變得更好。

瑞秋當然也不會乖乖挨轟，回應了琥碧戈柏的批評：「我要說我有很長的時間都是琥碧的影迷，所以我看到標題，說她批評我講過的話，當然會去注意。不過我要説的是，麻煩在下任何評語之前，先聽完前言後語，不要斷章取義，這很重要。我都有權力在我的podcast節目裡做剪輯，但我選擇保留完整的對話，不做剪輯，同時也希望我的話聽起來，不要有批判的感覺。」男人夠不夠「敢性」，反而掀起兩個女人的口舌之爭。

琥碧戈柏對男性的性伴侶多寡話題，有自己的意見。（路透資料照片）
琥碧戈柏對男性的性伴侶多寡話題，有自己的意見。（路透資料照片）

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