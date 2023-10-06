NHK紅白歌唱大賽主持人揭曉 不見傑尼斯藝人

橋本環奈今年再度主持NHK紅白歌唱大賽。（取材自Instagram）

日本 放送協會（NHK）今天公布年底的紅白歌唱大賽主持人陣容，將由搞笑藝人有吉弘行、女星濱邊美波、NHK主持人高瀨耕造，以及女星橋本環奈4人一起主持，果然一如NHK先前所說，看不到傑尼斯事務所旗下藝人。

第74回紅白歌合戰（紅白歌唱大賽）將由上述4人擔綱主持，其中24歲的橋本環奈是繼去年之後二度主持。只不過，去年她的搭檔中有傑尼斯藝人、嵐的成員櫻井翔，今年傑尼斯藝人沒有握主持棒。

有吉弘行目前擔任NHK綜藝節目主持人，橋本環奈將主演NHK明年秋季開播的連續劇。濱邊美波則是在NHK晨間連續劇「爛漫」中飾演神木隆之介的妻子。這部連續劇以「日本植物學之父」牧野富太郎為藍本編寫，其中描寫主角到台灣發現「愛玉子」的橋段，是NHK晨間劇首度納入台灣元素，週收視率達17.50%，創該劇平均週收視率最高紀錄。

橋本對於連續兩年獲選主持表示，「自去年之後再次被選為紅白的主持人，我感到相當榮幸。想到已經過去一年了，感覺時間流逝得真快」。

她說：「過去這一年，娛樂圈又出現不少藝人和歌曲。作為一年的總結，我將和有吉弘行、濱邊美波一起，為大家呈現精彩的藝人、歌曲和表演，希望讓大家以幸福的心情迎接新年，將以新鮮的氣氛主持國民活動紅白歌唱大賽。」

橋本環奈去年首次擔綱主持，無失誤地完成4小時25分直播，被觀眾稱讚「看不出來是第一次主持」，表現老練。

首次主持紅白的有吉弘行表示，「我看過最尊敬的前輩內村光良主持紅白，因此曾經以此為目標，如今能夠實現簡直不敢相信」。

NHK的紅白歌唱大賽向來與傑尼斯事務所密不可分，每年都有眾多旗下藝人出演，傑尼斯藝人也時常擔任紅白的主持人，據稱還有傑尼斯藝人的「保障名額」，像是去年就有KinKi Kids等6組藝人出席。但已故創辦人強尼喜多川的性侵 醜聞爆發後，NHK已經表示，在確定傑尼斯事務所對受害者給予足夠的補償，並採取充分的預防再犯措施之前，將不再對傑尼斯旗下藝人提出新的合作。