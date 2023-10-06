釜山影展／宋仲基招認長得帥 笑喊「這不會絆腳石」

宋仲基新片「禍亂：地下秩序」扮演一名皮膚黝黑，臉上有刀疤的黑幫成員。圖／車庫娛樂提供

宋仲基 事業、家庭兩得意，今年不僅結婚又喜迎一子，主演新片「禍亂：地下秩序」一改花美男形象，化身臉上有刀疤的陰沉黑幫流氓，日前還入圍坎城影展 ，本周回到釜山影展首映，並現身影展特別座談會「Actor's House」，提到自己出道15年，上次來釜山影展仍是小鮮肉，是10年前宣傳「狼少年：不朽的愛」，38歲的他不免幽默感慨「我覺得我也老了」。

宋仲基提到一開始不願演出「狼少年」，提到一開始才剛成名，看到劇本時滿頭霧水，竟傲慢想著「為什麼我沒有台詞？」就拒絕演出，直到一個半月後對方再次邀約，重新仔細看劇本才讚賞故事精妙，立刻答應演出，原本一開始還會與朴寶英打鬧，「我說沒有台詞很容易，還跟寶英開玩笑說來對台詞」，結果越演越挫折，原因是他的角色是被狼帶大、與世隔絕的狼少年，只能用眼神、細微表情傳遞情感，導演請他去觀察狗，「我才學到認真觀察對方演技是多麼重要的一件事」，並在該片學到不少演員的基本功。

至於當時受邀出席，在露天劇場放映時，他與朴寶英都相當興奮，看到全場連樓梯都坐滿了人，角色哭的時候，他們也一起哭，還直誇他的角色很可愛，「我真的很感動，結束放映後，我們劇組去喝燒酒、吃生魚片，真的很棒，那是我第一次參加釜山影展的回憶」。