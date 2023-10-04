十一檔期最新票房… 張藝謀「堅如磐石」領跑 這部片首映才191個觀眾

張藝謀執導的反腐題材影片「堅如磐石」暫列票房榜第一。(取材自微博)

大陸十一長假已過半，據貓眼、燈塔等平台數據，這次檔期票房已經突破23億，超過2022年的14.96億元，但相比2021年近44億仍有差距。數據顯示，目前張藝謀執導的反腐題材影片「堅如磐石」以人民幣6.56億元暫列票房榜第一，愛情喜劇「前任4：英年早婚」則居次。

票房第三名到第五名，則分別為陳凱歌執導的戰爭大片「志願軍：雄兵出擊」、「莫斯科行動」和「好像也沒那麼熱血沸騰」。

燈塔數據庫顯示，在觀影年齡層方面，「前任4：英年早婚」24歲及以下年輕觀眾占比突出，「志願軍：雄兵出擊」、「莫斯科行動」以40歲及以上年長觀眾較多。

除了這幾部知名導演、演員的片子，還有一部電影「幸福小馬燈」，上映首日只吸引了191名觀眾，票房收入僅5861元，可以說是十一檔期最慘淡的電影。

2021年開機拍攝的「幸福小馬燈」，是安徽省2021年的重點文藝項目，而且是一部宣傳非物質文化遺產的作品。

本片講述皖南山村一位老人頂著各方壓力，恢復「非物質文化遺產」計畫「小馬燈」的曲折故事，反映新時代農民的精神文化追求。

這部片經過兩年的延遲，最後選擇在全年最黃金的檔期上映。可惜的是，「幸福小馬燈」首日票房慘淡，僅5861元，扣除戲院抽成，收入不到2000元。