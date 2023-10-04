宮﨑駿竟然「以死相逼」 本田雄助陣新動畫

本田雄告別代表作「新世紀福音戰士」，也要助陣吉卜力拍「蒼鷺與少年」。圖／甲上提供

宮﨑駿相隔10年推出新作「蒼鷺與少年」，找來「新世紀福音戰士」作畫監督本田 雄助陣，本田雄一直以來都是「福音戰士」總監督庵野秀明的固定班底，提到因為「蒼鷺」而放棄「福音戰士」，直呼再重來一次也會選擇吉卜力，更證實宮﨑駿在邀請本田雄，提到自家都沒有活過80歲，近乎「以死相逼」的方式，也要本田雄點頭答應。

本田雄提及此事，直呼「他真的是來情緒勒索的」，宮﨑駿強調「蒼鷺與少年」可能是他最後一部電影，讓本田雄覺得機會難得，才會點頭答應，「其實我中間沒有猶豫，但還是要稍微裝一下，說讓我跟庵野秀明導演商量一下」，提到庵野秀明，本田雄說庵野向製作人鈴木敏夫抱怨：「在職棒賽季開始時，突然把第4棒強打者帶走，有這種事嗎？」

宮﨑駿是一代動畫大師，本田雄早於「崖上的波妞」就與他合作，此次合作更密切，時常朝夕相處，非常注重健康狀態，生活很規律，沒有請過病假，每天一早6點就會到工作是劈柴、撿垃圾，一直到晚上10點才會回家，「他最年長、最老，但工作最努力，真的是一個很厲害的爺爺」，自我期許也要更努力，工作不能偷懶。

外傳宮﨑駿性格固執，對於動畫有獨到堅持，本田雄坦言確實如此，「我在別的工作室也有數10年的經歷了，我會邊畫邊想說『這是我沒辦法妥協的地方』，針對這個部分去做很多調整，這是我覺得比較辛苦的地方。」像是「蒼鷺與少年」有一幕眼花撩亂的殺魚戲，本田雄會先給手下的動畫師指示，讓他們照著怎樣的方式畫，不過宮﨑駿卻有其他想法，「我還是會偷偷加入自己的元素，不太會完全照著導演的方式走。」