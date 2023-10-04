我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新任議長爭霸 可能候選人及幕後影響人物有誰？

亞運田徑選手相擁合體成「64」 這照片喚禁忌記憶

釜山影展登場 開幕片聚焦南韓年輕世代追夢移民

中央社首爾4日綜合外電報導
「我討厭南韓」班底在釜山影展開幕式。(Getty Images)
「我討厭南韓」班底在釜山影展開幕式。(Getty Images)

歷經一年的醜聞風波與預算削減挑戰後，亞洲規模最大影展重整旗鼓，並於今天登場。今年的開幕片為「我討厭南韓」，講述一名南韓年輕女子理想破滅，移民紐西蘭定居的故事。

法新社報導，釜山國際影展（BIFF）將於今天起至10月13日舉行， 共有來自69個國家的209部作品，其中80部電影為全球首映。

釜山影展開幕前風波不斷，前影展執行委員長許文永（Huh Moon-yun，音譯）因遭控性騷擾，在5月請辭，主辦單位正在處理後續造成的影響。目前該案件仍在調查中。

根據釜山影展主辦方，部分贊助商在許文永遭指控後退出贊助，因此今年影展預算減少約10%。

代理副執行長姜昇安（Kang Seung-ah，音譯）表示，因影展預算縮減，經歷一段「難熬的階段」。他在開幕前對記者說：「但靠內部成員的力量，我們籌備了比以往更為盛大的影展。」

由南韓導演張建宰（Jang Kun-jae，音譯）執導的電影「我討厭南韓」（Because I Hate Korea，暫譯），將在今晚開幕日全球首映。

「我討厭南韓」是以一名年輕女子為主軸，講述她放棄在南韓單調乏味的生活，隻身前往紐西蘭的故事。這部電影改編自張康明（Chang Kang-myoung）2015年出版的暢銷同名小說。

此外，這部電影被描述為「對追求幸福的認真探索」，其中內容也闡述南韓年輕世代目前所面臨的挑戰，包括競爭激烈與階級差距擴大等現象。

至於今年的閉幕片，則是由甯浩執導、香港演員劉德華領銜主演的中國電影「紅毯先生」。

根據影展介紹，甯浩的喜劇作品「巧妙捕捉香港與中國電影產業之間細微的界線」，以及「西方影展與亞洲電影人之間微妙的關係。」

此外，今年的釜山影展將播放香港巨星周潤發主演的經典電影，包括1986年的「英雄本色」、2000年的「臥虎藏龍」以及今年上映的新片「別叫我賭神」。

其他備受矚目的電影還包括「致真理」（Dear Jinri，暫譯），是部有關已故南韓女團f(x)前成員雪莉（Sulli）的紀錄片，記錄了雪莉生前最後一次受訪。

雪莉於2019年被發現陳屍於京畿道城南市自宅，享年25歲，現場未發現遺書。雪莉長期受網路惡意留言困擾，可能因此受憂鬱症影響走上絕路。

影展 南韓 預算

上一則

李宗盛日本武道館開唱 世紀合體周華健、飛鳥涼

下一則

釜山影展／范冰冰甩負評 韓媒狂拍照讚「仙女下凡」

延伸閱讀

金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？

金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？
北韓官媒報導亞運足球 以「傀儡」代稱南韓

北韓官媒報導亞運足球 以「傀儡」代稱南韓
台71年來首次 楊貴媚、喜翔新片獲西班牙影展導演獎

台71年來首次 楊貴媚、喜翔新片獲西班牙影展導演獎
為偷渡到美國 卡車在墨西哥翻覆 古巴移民10死

為偷渡到美國 卡車在墨西哥翻覆 古巴移民10死

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事
比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？
民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因