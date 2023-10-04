釜山影展登場 開幕片聚焦南韓年輕世代追夢移民

「我討厭南韓」班底在釜山影展開幕式。(Getty Images)

歷經一年的醜聞風波與預算 削減挑戰後，亞洲規模最大影展 重整旗鼓，並於今天登場。今年的開幕片為「我討厭南韓 」，講述一名南韓年輕女子理想破滅，移民紐西蘭定居的故事。

法新社報導，釜山國際影展（BIFF）將於今天起至10月13日舉行， 共有來自69個國家的209部作品，其中80部電影為全球首映。

釜山影展開幕前風波不斷，前影展執行委員長許文永（Huh Moon-yun，音譯）因遭控性騷擾，在5月請辭，主辦單位正在處理後續造成的影響。目前該案件仍在調查中。

根據釜山影展主辦方，部分贊助商在許文永遭指控後退出贊助，因此今年影展預算減少約10%。

代理副執行長姜昇安（Kang Seung-ah，音譯）表示，因影展預算縮減，經歷一段「難熬的階段」。他在開幕前對記者說：「但靠內部成員的力量，我們籌備了比以往更為盛大的影展。」

由南韓導演張建宰（Jang Kun-jae，音譯）執導的電影「我討厭南韓」（Because I Hate Korea，暫譯），將在今晚開幕日全球首映。

「我討厭南韓」是以一名年輕女子為主軸，講述她放棄在南韓單調乏味的生活，隻身前往紐西蘭的故事。這部電影改編自張康明（Chang Kang-myoung）2015年出版的暢銷同名小說。

此外，這部電影被描述為「對追求幸福的認真探索」，其中內容也闡述南韓年輕世代目前所面臨的挑戰，包括競爭激烈與階級差距擴大等現象。

至於今年的閉幕片，則是由甯浩執導、香港演員劉德華領銜主演的中國電影「紅毯先生」。

根據影展介紹，甯浩的喜劇作品「巧妙捕捉香港與中國電影產業之間細微的界線」，以及「西方影展與亞洲電影人之間微妙的關係。」

此外，今年的釜山影展將播放香港巨星周潤發主演的經典電影，包括1986年的「英雄本色」、2000年的「臥虎藏龍」以及今年上映的新片「別叫我賭神」。

其他備受矚目的電影還包括「致真理」（Dear Jinri，暫譯），是部有關已故南韓女團f(x)前成員雪莉（Sulli）的紀錄片，記錄了雪莉生前最後一次受訪。

雪莉於2019年被發現陳屍於京畿道城南市自宅，享年25歲，現場未發現遺書。雪莉長期受網路惡意留言困擾，可能因此受憂鬱症影響走上絕路。