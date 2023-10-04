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李宗盛日本武道館開唱 世紀合體周華健、飛鳥涼

記者梅衍儂／即時報導
「讓我歡喜讓我憂」原唱周華健（左起）、作曲飛鳥涼、作詞李宗盛在東京世紀合體。(相信音樂提供)
「讓我歡喜讓我憂」原唱周華健（左起）、作曲飛鳥涼、作詞李宗盛在東京世紀合體。(相信音樂提供)

李宗盛昨（3）日登上日本武道館開唱，和周華健、飛鳥涼合體演唱「讓我歡喜讓我憂」，世紀聚首的珍貴畫面，讓現場充滿歡笑與感動。

開場李宗盛唱著自己首張個人專輯中的「開場白」、「生命中的精靈」、「寂寞難耐」，他說：「這些年你聽我的歌，終於有一個晚上齊聚一堂，把心裡的歌大聲唱出來！」他過去在紐約林肯中心、倫敦皇家亞伯特音樂廳指標性場館開唱時，和媽媽分享但對方都沒有反應，他說：「今天晚上母親已在天上，我在武道館，媽媽肯定點頭會說『兒子幹得好』，請容許我把今天演出獻給我的母親好嗎？」全場感動不已，並拍手回應。

李宗盛惦記幫助過他的人，他從寫歌者到站在幕前演唱，全因周華健的一句話，李宗盛說：「在好久以前他問我要不要上台唱唱，所以就促成第一次『周李二人傳』演出，是周華健開啟我做為演唱人的身份，所以我今要唱這個歌感謝他，也是我們之間另一個緣份，人總是要時常想當初幫助我的人。」周華健特別飛到東京，兩人合唱「讓我歡喜讓我憂」，將現場氣氛炒得火熱。

唱到一半，日語版原唱飛鳥涼接著出場，3人同台演繹掀起一波高潮，李宗盛說：「我等了30幾年的時刻，見證了音樂的魔力，讓不同地方的人，能夠溝通讓彼此有感應。」同樣也等了32年的飛鳥涼，興奮地表示：「謝謝李宗盛和周華健翻唱了，我真的覺得這是一件很榮幸的事情。透過華語歌壇最偉大的音樂人的手，重新譜寫出這麼好的歌詞，誕生出這麼棒的音樂；透過這首歌一瞬間就讓所有語言不同的人都融為一體。我想這就是音樂的魔力，我也希望它（音樂）一直是這樣。」

周華健也帶來李宗盛寫給他的「你們」，他說：「宗盛大哥音樂上的才華有獨到的一面，但大家漏了很重要的地方，他工作的尊重和投入，甚至為我寫了一首歌，其實這才是他真正的心聲，當然也是我的心聲，獻給在座每一位，沒有你們我們無法站在這台上。」

「讓我歡喜讓我憂」原唱周華健（左起）、作曲飛鳥涼、作詞李宗盛在東京世紀合體。(相...
「讓我歡喜讓我憂」原唱周華健（左起）、作曲飛鳥涼、作詞李宗盛在東京世紀合體。(相信音樂提供)
李宗盛在東京開唱。(相信音樂提供)
李宗盛在東京開唱。(相信音樂提供)

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