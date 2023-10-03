Melody離婚後高喊自由無價 談人生第二階段目標

Melody現階段追求「日子要過得美」。圖／ELLE ACCESSORIES提供

44歲的Melody今年7月無預警宣布離婚，斬斷17年婚姻關係，接受「ELLE ACCESSORIES」雜誌專訪時說認為，懂得自我清理與對焦，讓她現在可以自由、無拘束表達真正的感受，如出一轍就像本能一般，「尤其今年的改變，更沒有包袱，反而更貼近真實的自己，自由是無價的。」

Melody將人生分成兩個階段，第一階段是40歲前，那個活在社會框架下，符合眾人期待步入家庭、婚姻，慢慢探索自己扮演的多重角色，無論是妻子、媽媽、朋友或是演藝工作者，對她來說都是挑戰。

而40歲之後則是迎來人生的第二階段，「到了這個階段，我會更理解自己，更簡化自己的生活，懂得將能量對齊在重要的地方上。」如果前半段所累積的生命經驗變成後半段的生命重量，那就應該要懂得釋放，「簡化，是為了善待自己。」

Melody期待後半生一定非常精彩。圖／ELLE ACCESSORIES提供

「女人最善待自己的方式是，要靠自己創造新的可能。」Melody入行22年，一路走來起起伏伏，每當她被外界貼上了某個標籤，她就會思考如何突破這個框架，勇敢離開舒適圈去挑戰自己的極限，「夢想要顯化前，總是要靠自己一步步的默默耕耘，花了很多心力、很多時間、很多努力，前前後後22年，這些過程都是沒人可以幫妳成就的，一直以來我都清楚地知道，自己要有所選擇。」

Melody曾多次提到，「活著就是要美，女人不用完美，但一定要美。」對於現階段的她來說，她所追求的是「日子要過得美。」一提到自己的人生的第二階段，Melody充滿期待，她興奮說自己後半生一定非常精彩，「要學會頭甩一甩往前走。」