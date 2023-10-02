羅賓威廉斯女兒怒嗆AI複製父親聲音：真的太不舒服

羅賓威廉斯生前是備受喜愛的喜劇天王，連聲音演出都能讓片子大賣。（路透資料照片）

美國演員工會發動罷工的議題之一，就在於AI 複製演員的影像、聲音應該被限制，剛好近來資深影帝湯姆漢克斯特別在社群網站 上發文，提醒粉絲注意有某個牙醫廣告的影片中雖然有他現身，但那並非他本人，而是AI假造的影像。至於已故喜劇天王羅賓威廉斯的女兒齊爾妲，更是抨擊AI模擬她父親的聲音「讓人感到很噁心」。

羅賓威廉斯生前備受美國觀眾的喜愛，不管主演的喜劇影片或是聲音演出的電影，都有出色的票房反應，最經典的實例莫過於迪士尼 動畫「阿拉丁」中的神燈精靈，不只被公認是片中最搶戲的角色，更被認為是北美賣座突破兩億美元的最大關鍵。根據齊爾妲的說法，她早就看到一堆試圖複製知名人士聲音的情況，包括她的父親，還有其他無法反對這種事的演員，只能任憑自己的聲音被模仿，她覺得相當噁心，更形容這種情形有如「科學怪人」那樣，是整個工業裡最壞的部分的大集合，絕對不是這個業界應該要支持的。