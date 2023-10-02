我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暫避關門 道指依舊收低

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

羅賓威廉斯女兒怒嗆AI複製父親聲音：真的太不舒服

記者蘇詠智／即時報導
羅賓威廉斯生前是備受喜愛的喜劇天王，連聲音演出都能讓片子大賣。（路透資料照片）
羅賓威廉斯生前是備受喜愛的喜劇天王，連聲音演出都能讓片子大賣。（路透資料照片）

美國演員工會發動罷工的議題之一，就在於AI複製演員的影像、聲音應該被限制，剛好近來資深影帝湯姆漢克斯特別在社群網站上發文，提醒粉絲注意有某個牙醫廣告的影片中雖然有他現身，但那並非他本人，而是AI假造的影像。至於已故喜劇天王羅賓威廉斯的女兒齊爾妲，更是抨擊AI模擬她父親的聲音「讓人感到很噁心」。

羅賓威廉斯生前備受美國觀眾的喜愛，不管主演的喜劇影片或是聲音演出的電影，都有出色的票房反應，最經典的實例莫過於迪士尼動畫「阿拉丁」中的神燈精靈，不只被公認是片中最搶戲的角色，更被認為是北美賣座突破兩億美元的最大關鍵。根據齊爾妲的說法，她早就看到一堆試圖複製知名人士聲音的情況，包括她的父親，還有其他無法反對這種事的演員，只能任憑自己的聲音被模仿，她覺得相當噁心，更形容這種情形有如「科學怪人」那樣，是整個工業裡最壞的部分的大集合，絕對不是這個業界應該要支持的。

科技的進步，也為演員們帶來匪夷所思的困擾，網路上流行的「深偽技術」仿造影片，成為有心人士的斂財工具，湯姆漢克斯在社群網站上的呼籲，就是希望觀眾們不要遭到唬弄，能夠明察秋毫，免得錯信他是代言人，而受騙上當。

羅賓威廉斯的女兒齊爾妲（左），批評AI模擬名人聲音，包括她父親的這種情況。（路透...
羅賓威廉斯的女兒齊爾妲（左），批評AI模擬名人聲音，包括她父親的這種情況。（路透資料照片）
「阿拉丁」中的神燈精靈是羅賓威廉斯生前最著名的聲音演出之一。圖／摘自IMDb
「阿拉丁」中的神燈精靈是羅賓威廉斯生前最著名的聲音演出之一。圖／摘自IMDb
湯姆漢克斯提醒觀眾不要相信偽造他影像的代言影片。（路透資料照片）
湯姆漢克斯提醒觀眾不要相信偽造他影像的代言影片。（路透資料照片）

AI 社群網站 迪士尼

上一則

台71年來首次 楊貴媚、喜翔新片獲西班牙影展導演獎

延伸閱讀

新州海濱小屋30年飆漲逾15倍 65萬購入千萬出售

新州海濱小屋30年飆漲逾15倍 65萬購入千萬出售
劍指電玩遊戲商 好萊塢演員工會加大罷工範圍

劍指電玩遊戲商 好萊塢演員工會加大罷工範圍
編劇工會已暫停罷工 演員工會繼續罷工 幾十萬人失業

編劇工會已暫停罷工 演員工會繼續罷工 幾十萬人失業
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命
鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了
杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金