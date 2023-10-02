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樂壇天后拍戲表現遠不如唱歌 粉絲只愛她們本人？

記者蘇詠智／專題即時報導
泰勒絲演唱會紀錄片預期會大賣，演出的電影卻常踢到鐵板。（路透資料照片）
泰勒絲演唱會紀錄片預期會大賣，演出的電影卻常踢到鐵板。（路透資料照片）

今秋美國票房表現，各方最矚目的焦點莫過於「撈過界」的泰勒絲，自從她宣告要推出「The Eras Tour」演唱會電影，預售票首日就超越漫畫英雄大片「蜘蛛人：無家日」的第一天，顯示她的歌迷消費實力不容小覷，就算影片內容僅是演唱會的精華，依然締造票房佳績。

有趣的是，泰勒絲在樂壇如此呼風喚雨，她一直以來也都抽空會參與戲劇演出，卻沒有同樣驚人的威力，相反的還屢屢踢到大鐵板。就像她去年在眾星雲集的「阿姆斯特丹」開場第一段戲露臉，儘管整部片的戲分不重，卻是推動影片情節發展的關鍵，該片成本8000萬美元，北美票房僅近1500萬美元，全球總票房更是慘到只有3125萬美元。

在「阿姆斯特丹」之前，泰勒絲上一部演出的電影「Cats貓」，成本9500萬美元，北美票房才2720萬美元，全球總票房約近7560萬美元，一樣讓片商大賠。泰勒絲扮演別人都引不起粉絲的興趣，大家喜歡的是她本人在舞台上的丰采，是她創作歌曲的才情，若是把自己塞進別的框架裡、失去了本色，迷哥迷姐就不愛了。這也是絕大多數紅牌歌星想要跨進戲劇領域最大的障礙。

早在泰勒絲之前，樂壇資深女王瑪丹娜就已經是出了名的「電影票房毒藥」，後來她看破、轉進幕後當導演，影片的成績也不一定能讓影評人叫好。獅子座的她原本對自己自信滿滿，樂壇走紅後沒幾年就放話要在短期內征服影壇、成為成功的女演員，連影后黛安基頓都一度對她也有信心，想要當導演為她拍出一部叫好叫座的電影，終歸是一場空。瑪丹娜的歌迷似乎把她自己與電影裡的演出，分得非常清楚。

在瑪丹娜之後，「海豚音女王」瑪麗亞凱莉也是曾在電影圈弄得灰頭土臉，「瑪麗亞凱莉之星夢飛舞」裡宛如現身說法飾演一位在樂壇奮鬥的女歌手，推出後卻被羞辱到體無完膚，被虧：「連演歌手都演不好！」後來她在奧斯卡名片「珍愛人生」演個小配角、造型幾乎讓人認不出來，勉強沒有拖垮整部片，卻也讓她對於演戲不再那麼躍躍欲試。

在泰勒絲同一輩的年輕紅星中，目前要接下挑戰的是亞莉安娜，她在百老匯超級熱賣夯劇「女巫前傳」的電影版裡飾演「好女巫」葛琳達，雖然該片的第一主角並不是這個角色，此角戲分也重到算是女二，該片屬音樂電影，演唱的部分對亞莉安娜不成問題，可是演技的呈現能否過關？不妨拭目以待。

瑪丹娜早有過成為電影界「票房毒藥」的慘痛經歷。（路透資料照片）
瑪丹娜早有過成為電影界「票房毒藥」的慘痛經歷。（路透資料照片）
亞莉安娜將推出電影新作，準備跨足影壇。（路透資料照片）
亞莉安娜將推出電影新作，準備跨足影壇。（路透資料照片）
瑪麗亞凱莉演電影，也常是吃力不討好。（路透資料照片）
瑪麗亞凱莉演電影，也常是吃力不討好。（路透資料照片）

泰勒絲 瑪丹娜 百老匯

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