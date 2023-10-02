又爆退所潮 岡田准一11/30離開傑尼斯事務所

岡田准一下個月正式告別舊東家。(圖／摘自日本電視台)

日本 傑尼斯事務所今天表示，前V6成員、演員岡田准一將於11月30日離開傑尼斯事務所，並表示岡田准一離開的原因是已故創辦人強尼喜多川爆出的一連串性侵 醜聞。

傑尼斯事務所在官方網站宣布，「在此報告，敝社所屬藝人岡田准一將於2023年11月30日離開傑尼斯事務所。今後，他將成立演藝事務所繼續活動」。

事務所表示，「起因是已故強尼喜多川的性侵問題。敝社原本應該保護旗下藝人，卻因為公司的問題，讓所屬藝人岡田經過苦思後做出艱難決定，為此深感遺憾。敝社對於岡田本人、粉絲和商業夥伴都負有巨大的社會責任，再次致上誠摯歉意」。

聲明表示，「岡田感覺到他讓粉絲很為難，也不想給未來和他一起工作的相關人員帶來更多不便，再加上考慮到他的年齡與未來職業生涯，希望進一步發展演藝事業，因此做出這次決定」。「我們在聽取了岡田的想法並經過多次討論後，得出這個結論。」

傑尼斯事務所今天下午召開記者會，新社長東山紀之宣布，為了尋求「再出發」將更改社名為SMILE-UP.，專注於賠償受害者，並將成立一家新經紀公司與原旗下藝人簽訂合約，這家公司的名字將向粉絲公開徵求，由東山紀之擔任社長。

「傑尼斯島嶼株式會社」社長、前V6成員井之原快彥也出席記者會，並宣布將擔任新經紀公司的副社長。

由於岡田准一計畫退所的消息先前已經傳開，記者詢問曾經同團的井之原是否聽說，井之原沒有正面承認或否認，僅表示「我們有聯絡」，「我們談過，不管他在公司還是離開公司，都不會影響我們的關係」，並說「我想讓他本人來發表」。

V6由坂本昌行、長野博、井之原快彥、森田剛、三宅健、岡田准一組成，2021年11月宣布解散，森田剛隨後退出傑尼斯事務所，三宅健也於今年退出，加入去年10月已退出傑尼斯事務所，前兼任「傑尼斯島嶼株式會社」社長瀧澤秀明所成立的新公司TOBE。