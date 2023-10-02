南韓分屍懸案拍成電影引眾怒 導演急刪文平息抗議

南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案。(華映提供)

南韓 恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起分屍命案，是南韓數十年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。電影由南韓知名演員尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振共同演出，除了片名引發抗議之外，就連海報氣氛太可怕也引發民眾不滿，這張海報由導演金善雄親自設計，他緊急向民眾道歉，但也讓電影的恐怖程度成為討論話題。

「雉岳山怪談」的故事靈感來自南韓的光觀名勝 雉岳山所流傳的一個連環分屍懸案的傳言，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，被列為南韓三大謎案之一。

電影之前在網路上公布了一款紅色的前導海報，除了斗大的片名字之外，下方還有有如血管的線條組成山脈的圖形，整體氣氛傳達了電影中的恐怖感，導演金善雄親自設計了這款海報，並當成參與海外影展 所用的海報，公佈在他個人的社群帳號上，卻引發了民眾的批評和抗議。

抗議的理由是海報的視覺感受太過可怕，雖然海報上並沒有任何恐怖或是惡心的構圖，但整體氣氛讓不少觀眾覺得不寒而慄，引發許多看過的民眾震驚及恐懼，讓導演金善雄大感意外，也立刻道歉並說明，海報並非電影正式的宣傳海報，只是發表在他個人的社群帳號上，但因為很多影迷覺得海報的充滿恐怖感，而有大量的轉發，才讓許多觀眾看到，他也決定立刻刪除這張海報。

這讓電影的可怕程度也引發許多恐怖片迷的好奇及討論，因為效果十足，各地片商仍決定使用這張海報為電影造勢。 南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案。(華映提供)

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