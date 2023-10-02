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南韓分屍懸案拍成電影引眾怒 導演急刪文平息抗議

記者黃保慧／即時報導
南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案。(華映提供)
南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案。(華映提供)

南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起分屍命案，是南韓數十年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。電影由南韓知名演員尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振共同演出，除了片名引發抗議之外，就連海報氣氛太可怕也引發民眾不滿，這張海報由導演金善雄親自設計，他緊急向民眾道歉，但也讓電影的恐怖程度成為討論話題。

「雉岳山怪談」的故事靈感來自南韓的光觀名勝雉岳山所流傳的一個連環分屍懸案的傳言，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，被列為南韓三大謎案之一。

電影之前在網路上公布了一款紅色的前導海報，除了斗大的片名字之外，下方還有有如血管的線條組成山脈的圖形，整體氣氛傳達了電影中的恐怖感，導演金善雄親自設計了這款海報，並當成參與海外影展所用的海報，公佈在他個人的社群帳號上，卻引發了民眾的批評和抗議。

抗議的理由是海報的視覺感受太過可怕，雖然海報上並沒有任何恐怖或是惡心的構圖，但整體氣氛讓不少觀眾覺得不寒而慄，引發許多看過的民眾震驚及恐懼，讓導演金善雄大感意外，也立刻道歉並說明，海報並非電影正式的宣傳海報，只是發表在他個人的社群帳號上，但因為很多影迷覺得海報的充滿恐怖感，而有大量的轉發，才讓許多觀眾看到，他也決定立刻刪除這張海報。

這讓電影的可怕程度也引發許多恐怖片迷的好奇及討論，因為效果十足，各地片商仍決定使用這張海報為電影造勢。

南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案。(華映提供)
南韓恐怖電影「雉岳山怪談」的電影靈感來自南韓三大謎案之一的分屍懸案。(華映提供)

影片來源：YouTube

南韓 名勝 影展

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