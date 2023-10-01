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傑尼斯事務所10/2公布營運方向擬徵新名 東山紀之將引退

中央社東京1日專電
傑尼斯事務所。（路透）
傑尼斯事務所。（路透）

傑尼斯事務所預定明天宣布公司未來營運方向，包括是否改名。日媒報導，傑尼斯將向外界公開徵求事務所新名稱。原本名字中包含「傑尼斯」的偶像團體如「傑尼斯WEST」、「關西傑尼斯8」等也會改名。

日本傑尼斯事務所9月7日承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人並致歉，社長藤島茱莉景子辭職，東山紀之接任。東山在記者會上原本表示不會改名，但後來也坦承「改名後再出發比較好」。

外界對於傑尼斯事務所繼續使用加害者的名字存疑。業界人士透露，「記者會之後，有雇用傑尼斯事務所拍攝廣告的企業批評這件事，因此在明天召開的記者會，預料將會提到變更公司名」。

日本經濟新聞、ENCOUNT等日媒報導，傑尼斯事務所應該會用「公開徵求」的方式向大眾徵求意見。

明天的記者會預料於日本當地時間下午2時開始，這是繼9月7日的記者會後，傑尼斯事務所第2度舉行記者會。與上次一樣，與會人士可能包括東山紀之、藤島茱莉景子、「傑尼斯島嶼株式會社」社長井之原快彥，以及律師代表。

上次的記者會採取「問到飽」形式，最終持續了4小時12分鐘，但這次的通知明確寫著「預定下午4時結束」。事務所相關人士表示，「我們計畫在2小時內結束」。

記者會的重點包括「社名變更」、「成立新的管理公司」、「藤島擁有的100%股份如何分配，以及未來與公司的關係」、「對於受害者的具體補償方案」、「如何預防類似事件再發生」等5點。

ENCOUNT報導，據知情人士透露，傑尼斯事務所在記者會上將宣布更改公司名，並透過公開徵求方式決定。

另外，事務所將會成立一間新經紀公司，這間公司會由東山紀之擔任社長、井之原快彥擔任副社長，並讓原傑尼斯事務所藝人移籍到新公司，原本的公司則專注於補償受害者的相關業務。藤島不會參與新公司的任何事務，也不會出資。

另外，新公司以及「傑尼斯WEST」、「關西傑尼斯8」、「小傑尼斯」等稱呼的改名時間，預料「最快在2024年開始」，這同時也是東山紀之的引退時間。他9月7日在記者會上宣布，為了專注補償受害者，他個人將於今年內退出舞台。

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