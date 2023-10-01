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布蘭妮新書大曝痛苦內幕 將讓讀者為她灑下同情之淚？

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮預計本月下旬推出新書，內容已引起各方矚目。（路透資料照片）
布蘭妮預計本月下旬推出新書，內容已引起各方矚目。（路透資料照片）

昔日的樂壇「小甜甜」布蘭妮，自從重新取回生活與財產使用的自由後，在公眾眼前接連出現詭異行為，連粉絲都擔憂她的精神狀況，還被傳連她的兩個兒子都因為她太愛發裸照，感到很尷尬而避不見面。大家看布蘭妮都覺得她有很多的問題，但很快世人即將對她改觀、為她多年來受到的壓榨灑下同情之淚？

布蘭妮將在本月下旬推出個人專書「The Woman in Me」，據先睹為快的消息人士透露，書裡她把自己的家族內幕講了個清清楚楚，從祖父母輩一直講到父母跟自己，大家會更明白她現在為什麼會是這樣，這之中有多少的痛苦和辛酸，有人忍不住形容：「你真的會覺得，天啊，好可憐的女孩。」

過去公眾輿論曾把布蘭妮當笑柄，後來又認為她是在「厭女」氣氛之下的受害者，然而當她重新恢復生活上的自由之後，又被懷疑根本沒有自主的能力，她堪稱人生最戲劇化、最多紛擾的紅牌偶像之一，比她更年輕也獲得大成功的泰勒絲，就完全沒有經歷過像她一樣的慘痛遭遇，兩人也為不同時代的女偶像，樹立完全不一樣的形象。

近日布蘭妮發布揮舞兩把菜刀跳豔舞的短片，引起關心她的人士報警，怕她誤傷自己，她解釋刀子是假的、是道具，外界還是對她的精神狀態有些疑問，只能說她實在和一般人表現的太不一樣，大家也很難把她看得太正常。

布蘭妮曾經大受粉絲歡迎，現在卻常讓人為她的精神狀態擔憂。（路透資料照片）
布蘭妮曾經大受粉絲歡迎，現在卻常讓人為她的精神狀態擔憂。（路透資料照片）

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