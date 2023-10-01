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碧昂絲接棒泰勒絲救經濟 瑪丹娜、瑪麗亞凱莉卻慘賠？

記者蘇詠智／即時報導
瑪丹娜主演的電影常踢到票房大鐵板，被視為賣座的毒藥。圖／摘自IMDb
瑪丹娜主演的電影常踢到票房大鐵板，被視為賣座的毒藥。圖／摘自IMDb

「樂壇天后經濟」成為當紅熱門話題，先是泰勒絲的「時代巡迴演唱會」在美國帶動50億美元經濟效益，後有碧昂絲「文藝復興世界巡演」造成全球轟動，光在北美據估計也帶來45億美元的各項消費收入總和，讓不同行業的業者樂得眉開眼笑，「文藝復興世界巡演」也要追隨「時代巡迴演唱會」的腳步推出電影版，同樣會在美國的AMC影城放映。

過去美國樂壇不是沒有出現過呼風喚雨、能讓粉絲們乖乖掏出大錢追星的天王或天后，但在經濟受到衝擊的現在，更顯出巨星們的驚人威力。不同於泰勒絲的風狂粉絲以年輕女生為主，碧昂絲的樂迷固然年紀稍長一些，表現出來的行動力與消費能力，都不一定遜色。根據美國媒體報導，碧昂絲的「文藝復興世界巡演」造成的經濟效益，幾乎媲美北京奧運對當地的提振。

泰勒絲之前宣告演唱會電影將在戲院放映，預售票首日就締造超過超級英雄大片「蜘蛛人：無家日」首日的成績，被認為有機會創下不輸商業巨作的賣座數字，但她之前無論是在音樂劇電影「Cats貓」中又唱又演，或是在眾星雲集的「阿姆斯特丹」開場第一段戲露臉，兩部片都賣座慘敗，似乎她的粉絲也擺明了，喜歡的是她自己的表演丰采，不一定接受她扮演其他人。

碧昂絲曾經在賣座大片「王牌大賤諜3：夠MAN吧」擔任女主角，其他主演的「夢幻女郎」等片反應也還算不錯，但在一般大眾心目中，仍是歌星的形象較鮮明。在她之前，包括瑪丹娜、瑪麗亞凱莉也都曾經主演過電影，不料前者淪為出了名的「電影票房毒藥」，後者也曾因「瑪麗亞凱莉之星夢飛舞」接收了一堆金酸莓獎的羞辱，歌而優則演都踢到大鐵板。

碧昂絲也要推出演唱會實況電影。圖／摘自IG
碧昂絲也要推出演唱會實況電影。圖／摘自IG
碧昂絲在演唱會上造型多變，相當吸睛。圖／摘自IG
碧昂絲在演唱會上造型多變，相當吸睛。圖／摘自IG
「瑪麗亞凱莉之星夢飛舞」賣座慘敗還獲得金酸莓獎。圖／摘自IMDb
「瑪麗亞凱莉之星夢飛舞」賣座慘敗還獲得金酸莓獎。圖／摘自IMDb

碧昂絲 泰勒絲 北京

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