碧昂絲接棒泰勒絲救經濟 瑪丹娜、瑪麗亞凱莉卻慘賠？

瑪丹娜主演的電影常踢到票房大鐵板，被視為賣座的毒藥。圖／摘自IMDb

「樂壇天后經濟」成為當紅熱門話題，先是泰勒絲 的「時代巡迴演唱會」在美國帶動50億美元經濟效益，後有碧昂絲 「文藝復興世界巡演」造成全球轟動，光在北美據估計也帶來45億美元的各項消費收入總和，讓不同行業的業者樂得眉開眼笑，「文藝復興世界巡演」也要追隨「時代巡迴演唱會」的腳步推出電影版，同樣會在美國的AMC影城放映。

過去美國樂壇不是沒有出現過呼風喚雨、能讓粉絲們乖乖掏出大錢追星的天王或天后，但在經濟受到衝擊的現在，更顯出巨星們的驚人威力。不同於泰勒絲的風狂粉絲以年輕女生為主，碧昂絲的樂迷固然年紀稍長一些，表現出來的行動力與消費能力，都不一定遜色。根據美國媒體報導，碧昂絲的「文藝復興世界巡演」造成的經濟效益，幾乎媲美北京 奧運對當地的提振。

泰勒絲之前宣告演唱會電影將在戲院放映，預售票首日就締造超過超級英雄大片「蜘蛛人：無家日」首日的成績，被認為有機會創下不輸商業巨作的賣座數字，但她之前無論是在音樂劇電影「Cats貓」中又唱又演，或是在眾星雲集的「阿姆斯特丹」開場第一段戲露臉，兩部片都賣座慘敗，似乎她的粉絲也擺明了，喜歡的是她自己的表演丰采，不一定接受她扮演其他人。