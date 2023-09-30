朝聖Lisa瘋馬秀掀波… Angelababy疑被走流程「封殺」

白鹿被傳也去看了瘋馬秀，遭到火速闢謠。(取材自微博)

南韓當紅女團BLACKPINK 成員Lisa的瘋馬秀恰巧遇上巴黎時裝周，吸引不少中國藝人包括Angelababy 、張嘉倪觀看，引發網友重砲抨擊。其中Angelababy疑似「被走流程」，有網友發現央視旗下的「央視三農」慶中秋頻道，已經刪除了最新Angelababy相關微博 。

眾所周知，Angelababy「哈韓」不是一天兩天了，她曾說權志龍是自己的偶像，而她更是BLACKPINK忠實粉絲，不只一次被發現去看BLACKPINK演唱會。近日，Baby現身Lisa瘋馬秀，引發軒然大波，網友批評聲不斷，還有不少人因此「脫粉」。

有網友指出，在中國看脫衣秀是犯法行為，即便在國外，也算是犯了不能參與色情場合藝人封鎖條例。

面對此事不斷發酵，有網友發現官方疑似開始走流程，本來9月30日「央視三農」發了Baby的中秋影片，如今已經被刪除，疑似開始走封鎖流程。截至目前為止Angelababy和其工作室皆無回應。