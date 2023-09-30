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朝聖Lisa瘋馬秀掀波… Angelababy疑被走流程「封殺」

娛樂新聞組／即時報導
白鹿被傳也去看了瘋馬秀，遭到火速闢謠。(取材自微博)
白鹿被傳也去看了瘋馬秀，遭到火速闢謠。(取材自微博)

南韓當紅女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀恰巧遇上巴黎時裝周，吸引不少中國藝人包括Angelababy、張嘉倪觀看，引發網友重砲抨擊。其中Angelababy疑似「被走流程」，有網友發現央視旗下的「央視三農」慶中秋頻道，已經刪除了最新Angelababy相關微博

眾所周知，Angelababy「哈韓」不是一天兩天了，她曾說權志龍是自己的偶像，而她更是BLACKPINK忠實粉絲，不只一次被發現去看BLACKPINK演唱會。近日，Baby現身Lisa瘋馬秀，引發軒然大波，網友批評聲不斷，還有不少人因此「脫粉」。

有網友指出，在中國看脫衣秀是犯法行為，即便在國外，也算是犯了不能參與色情場合藝人封鎖條例。

面對此事不斷發酵，有網友發現官方疑似開始走流程，本來9月30日「央視三農」發了Baby的中秋影片，如今已經被刪除，疑似開始走封鎖流程。截至目前為止Angelababy和其工作室皆無回應。

此外，網路盛傳一線小花白鹿也去看了瘋馬秀，對此，白鹿方火速闢謠。還有網友力證，當天晚餐時間偶遇白鹿也在同一間餐廳吃火鍋。從白鹿闢謠的速度可看出，目前沒有藝人想沾上瘋馬秀這淌渾水。

Angelababy觀賞瘋馬秀事件愈演愈烈。(取材自微博)
Angelababy觀賞瘋馬秀事件愈演愈烈。(取材自微博)

Angelababy BLACKPINK 微博

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