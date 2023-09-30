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被00後女粉喊「老婆」 劉德華搞笑回應…逗樂粉絲

娛樂新聞組／即時報導
劉德華被00後女粉喊「老婆」，機智回應引發網友熱議。(取材自微博)
劉德華被00後女粉喊「老婆」，機智回應引發網友熱議。(取材自微博)

香港天王劉德華出道逾40年，人氣不墜，粉絲遍布各個年齡層。近日他為新電影「莫斯科行動」展開密集宣傳活動，並親臨各大戲院與影迷互動，其中，有一名女粉絲親切喊劉德華為「老婆」，讓他大吃一驚，但劉德華隨後機智回應，引發網友熱議。

劉德華一向以寵愛粉絲聞名，是演藝圈內著名的「寵粉魔人」，寵粉事蹟一言難盡。香港01報導，日前，劉德華在謝票時遇到一位00後女粉絲，被對方親切稱呼為「華華」，讓他當場有些手足無措，左顧右盼地問，「是我嗎？華華」，可愛表情全都露。

該女粉還向劉德華透露，其實他有很多00後粉絲，且大家為他改了不少暱稱，其中一個就是「老婆」。

劉德華聽後一臉震驚，還問一旁的人是「老活」嗎？最後確認，是「老婆」後，劉德華充滿懷疑地說，「叫我老婆啊？那你要養我喔！」機智回答讓一旁粉絲笑翻天。還有人大讚劉德華「真的情商超高」。

劉德華還對現場粉絲說，「這電影能讓我找回我的青春啊，很開心成為你們的老婆。」

其實，劉德華不是第一次遇上這麼直白的粉絲，他早前宣傳電影時，被一名衝上前的女粉絲強行牽住手，劉德華雖然大吃一驚，但當他回頭一看發現是粉絲時，立即展露燦爛笑容，接著慢慢鬆開對方的手，絲毫沒有不耐煩的情緒，獲得網友一致好評。

香港 華為

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