巴黎台灣電影節開幕 「鬼家人」征服滿場觀眾

第6屆巴黎台灣電影節29日正式登場，放映開幕片「關於我和鬼變成家人的那件事」現場觀眾爆滿。中央社

第6屆巴黎台灣電影節昨晚開幕，輕鬆卻充滿社會議題的開幕片「關於我和鬼變成家人的那件事」，獲一致好評，觀眾表示「被征服」，盼電影節擴大規模。導演易智言告訴中央社，現在是他記憶中對台灣最興奮的時刻。

第6屆巴黎台灣電影節（Filmosa Festival）29日正式登場，播映今年台灣電影票房冠軍電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，笑中帶淚的奇幻喜劇征服滿場觀眾。

開幕式上，協助活動的巴黎台灣文化中心主任胡晴舫及焦點影人易智言導演出席致詞。電影節照例提供珍奶與鹹酥雞，打造全方位台灣體驗，並舉行抽獎，現場氣氛熱絡溫馨。

電影節負責人王慧茹向中央社指出，近年法國觀眾增加，「今年中國觀眾好像也變多了」。

提到節目，她說今年「焦點影人」很特別，將放映4部片，一次看到導演30年來的創作軌跡；「台灣紀錄片」系列也都是備受歡迎和矚目的片，定能引起台、法觀眾討論。

今年Filmosa首度和克萊蒙費宏國際短片展合作，播出台灣新生代導演短片，影展 節目總監柏黑（Calmin Borel）也將出席閉幕式，與觀眾對談，說明為何選擇台灣為今年短片展主題國。王慧茹說，「不知是否因Covid-19疫情 ，台灣近年越受國際矚目，是電影與現實世界的有趣互動。」

電影節有具娛樂效果的電影，也有藝術電影。王慧茹說，台灣有很多藝術電影，但畢竟觀眾較小眾，要讓更多人認識台灣，還須有主流電影，「先和觀眾接軌後，再帶領他們探索台灣深入的議題，兩者必須結合」。

出席映後座談的易智言受訪表示，影片每隔幾年播放會有不同的觀眾群與視角，「遇見巴黎新觀眾，或看過的人再回味，都會有不同的感受，對我而言是新鮮、刺激的事情。」

作品刻畫青年世代，且在大學任教的易智言觀察，台灣年輕人這幾年有很大的變化，「現在他們更有自信，是隨著台灣認同、國際位置與能見度提高，及話語權擴大而來，使台灣相對不再像我年輕時那樣孤立、無人聞問，也影響台灣年輕人對自己的定位、認識，更重要的，對自己更宏觀的想像。」

易智言說：「這兩三年可能是我記憶中對台灣最興奮的時刻。」

「然而有了話語權、位置之後，下一步該耕耘的，是了解要說什麼話、做什麼事，不是只發出空白聲音。」易智言認為，接下來面對的挑戰更大，「因為一旦大門打開，台灣電影從過去帶有異國情調偏遠海角的一隅，開始須跟全世界電影直接對話。」

易智言指出，和世界電影對話，第一必須進入全世界的敘事，包括電影語言、技術或內容、演員，要到一定程度。

第二是如何在與全世界對話的狀態下，仍不失去過去在洪流之中保有的獨立個性。易智言說，「我們現在打的是世界盃了。大門開了、機會多了，但實質上是新的一輪挑戰。」

易智言觀察，韓國電影手法值得台灣借鏡，更重要的是，韓國文化計畫是長期的。「80年代起就有計劃地送人才去海外培養，把思潮和方法論帶回韓國」。他認為規劃要長期、全面，只「炒短線」會「短多長空」，在文化上是行不通的。

「關於我和鬼變成家人的那件事」讓藥劑師弗羅宏（Florent）對台灣感到好奇。他先詢問記者「冥婚」是否存在，接著問「台灣是否為亞洲唯一合法同婚的國家」。他表示，電影「拍得很棒，我非常喜歡，同性婚姻的議題也處理得很好。」

農業部調查員艾蘭（Alain）則說，「很喜歡電影和人物，很好笑，用幽默感處理社會議題。台灣電影很多元，有的很嚴肅，有的像這部很輕鬆，難以一言概之。」

兩人每年都會來參加台灣電影節，並發現「電影節越來越有名、觀眾越來越多，現在幾乎滿場。前面幾屆大多是台灣人來，現在則多是法國觀眾，還有對台灣不熟悉的新觀眾。」

傳播學院學生雷緹西亞（Laëtitia）則向記者表示非常喜歡這部影片，「雖然劇情感傷，卻製造出喜劇效果，場景編排很棒，演員也演得好。我被影片征服了，Netflix上好像有，我應該會再看一遍。」

雷緹西亞去年第一次參加Filmosa，「多虧影展，我開始注意台灣電影，我覺得台灣電影手法很獨特，包括演員、拍攝，而且會試著處理一些議題，在這個時代很重要」。以開幕片為例，背後就有同性戀、死亡、傳統、世代、家庭等議題。

「我也會去其他亞洲電影節，相比之下我覺得Filmosa很有潛力，而且人又比上屆更多。我也希望之後能在更大電影院 放映，這個電影院比較小，票很快就搶空。如果有更多票，或放映更多次的話，影展一定更熱門。不知是否可能，總之這是觀眾的願望。」