泰勒絲真的該小心？緋聞男友舊愛稱他「自戀的劈腿男」

泰勒絲還沒有承認最新戀情，已經引起一堆話題。（路透資料照片）

樂壇小公主泰勒絲 和美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西傳緋聞 ，當事人都還沒正式承認， 相關話題已經熱到不行，連幾年前和崔維斯凱爾西交往過的模特兒瑪雅班伯利都被挖出來做訪問，她也不客氣的提醒泰勒絲：「他就是個自戀的劈腿男，只要有劈腿過一次，就保證還會有下一次，永遠都不會改。」

瑪雅班伯利有豐滿的身材，卻堅稱被舊愛劈腿、背叛。圖／摘自IG

瑪雅班伯利坦言，當初也以為自己一定會跟崔維斯凱爾西走進結婚禮堂，也連他家的鑰匙都有了，兩人常常約會，他也很常跟她的爸媽在一起相處，讓她覺得彼此感情相當穩固，結果照樣是被背叛、分手的下場。她堅信會劈腿的男人就是狗改不了吃屎，絕對不可能戒得掉。崔維斯自然否認瑪雅的指控，還諷刺：「她只是想把握自己能成名的15分鐘。」

當泰勒絲的萬千粉絲都愛她成痴、只希望一切最圓滿的事情都發生在她身上時，有人出來當「烏鴉」，在她尚待熱燒的戀火上澆了一大桶水，自然非常煞風景。瑪雅坦言有泰勒絲的歌迷對自己做出「死亡威脅」，認為自己的那些訪談內容是為了蓄意破壞泰勒絲與崔維斯的戀情，讓瑪雅相當的反感，嗆道：「她的那些狂粉非常有攻擊性、非常負面、非常偽善，對我來說簡直不敢相信，一個我認為很正面、很好的人有那麼一大群負面又怒氣沖沖的粉絲。」

崔維斯凱爾西不滿舊愛對自己的批評。（路透資料照片）

瑪雅強調，自己主要是對崔維斯有意見，一點也不嫉妒、不會對泰勒絲有酸葡萄的心態，她們兩個在不同的人生道路上，她覺得泰勒絲漂亮又成功，討厭的是崔維斯，是他一直想把她抹黑成怨毒又愛撒謊的人，但她根本完全不是這種人。