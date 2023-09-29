我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約交通大亂 華人地鐵搭了6小時才到公司 有人冒雨騎CitiBike

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

27年懸案大突破 誰殺了饒舌歌手2Pac？ 檢控「目擊證人就是兇手」

記者張聲肇／即時報導
藝名2Pac的饒舌歌手夏庫爾。(美聯社)
藝名2Pac的饒舌歌手夏庫爾。(美聯社)

偵辦藝名2Pac的饒舌歌手夏庫爾(Tupac Shakur)命案有重大突破，當時的目擊證人戴維斯(Duane 'Keffe D' Davis)就是兇手。內華達州克拉克郡首席副檢察官迪賈科莫(Marc DiGiacomo)29日宣布，大陪審團以「使用致命武器謀殺」夏庫爾的罪名起訴戴維斯。

夏庫爾1996年9月在拉斯維加斯被路過汽車裡的槍手當街開槍殺害，終於破案，關鍵在於警方「注意」多年的戴維斯2019年在自傳中宣稱，他自己當時就在開槍的凱迪拉克轎車裡。

迪賈科莫說，戴維斯是「命案指揮官」，下令殺死當時25歲的夏庫爾。凶案組警探強納森(Jason Johansson)說，戴維斯是命案「主謀及下令開槍者」。

涉嫌1996年策畫唆使殺害饒舌歌手2Pac的戴維斯，於29日被捕。(美聯社)
涉嫌1996年策畫唆使殺害饒舌歌手2Pac的戴維斯，於29日被捕。(美聯社)

克拉克郡警長麥克馬希爾(Kevin McMahill)說，夏庫爾的家人等待正義伸張，等了27年，「我知道，很多人認為夏庫爾謀殺案，不是什麼重要案件，我要告訴各位，事實不然」。

強納森說，2018年警方詢問戴維斯後發現，其他相關人等紛紛離世，戴維斯是檢警可以提出刑事起訴，替死者申冤的最後機會。

現年60歲的戴維斯29日早晨在拉斯維加斯郊區家中被逮捕，檢方隨即起訴，法官不准交保。

檢方7月搜索戴維斯住處，尋找與命案有關物證，沒收多部電腦、一支手機和硬碟，特寫夏庫爾的Vibe音樂雜誌、幾顆點40口徑子彈、兩箱照片，以及一本戴維斯回憶錄。

戴維斯說，他坐在行凶車輛的副駕駛座，把槍遞給後座的兇手，殺死夏庫爾的子彈從後車窗射出。他把槍擊的罪名推到他侄兒安德森(Orlando 'Baby Lane' Anderson)身上，說案發前，安德森和夏庫爾在賭場曾大吵一架。但安德森否認夏庫爾之死和他有關。兩年後，安德森死亡。

追查本案多年，還為此出過書的洛杉磯退休警探凱丁(Greg Kading)說，他對戴維斯終於歸案毫不驚訝。

退休 洛杉磯 內華達州

上一則

有了25歲美豔新歡 李奧納多立刻忘了「結婚的另一半」

下一則

楊冪秋節「娃娃音」開唱 網友聽了：上天十分公平

延伸閱讀

NBA／詹皇和湖人隊友提前開練 里夫斯：AD投籃非常準

NBA／詹皇和湖人隊友提前開練 里夫斯：AD投籃非常準
NBA／加州孩子回家…伍德當湖人：美夢成真

NBA／加州孩子回家…伍德當湖人：美夢成真
NBA／加盟湖人如美夢成真 伍德期待聯手戴維斯組野獸禁區

NBA／加盟湖人如美夢成真 伍德期待聯手戴維斯組野獸禁區
NBA／下季進年度前3隊…唐西奇下份合約 年薪上看7000萬

NBA／下季進年度前3隊…唐西奇下份合約 年薪上看7000萬

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00

超人氣

更多 >
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元