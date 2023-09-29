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曾之喬赴希臘「露超兇深Ｖ」 昔匿跡社群最新近況曝光

記者楊起鳳／即時報導
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受。圖／ 華研國際提供

「全方位女神」曾之喬（喬喬）日前為代言品牌「醉象」遠赴希臘拍攝品牌形象照，相隔十年再次造訪有世界最美之地美譽的雅典，事前沒有特別準備，跟著品牌的步調體驗道地的地中海式生活節奏，一邊工作一邊享受生活。

這次在品牌的安排下，喬喬二度造訪有世界最美之地美譽的希臘雅典，有別於過往自己安排行程，她安心跟著品牌體驗每一個活動，開心表示：「希臘真的太美了，這次的許多畫面都會一輩子記在我心裡，比自己做功課好玩多了，有實現很多小願望。」在其中一場重要的晚宴，喬喬精心挑選NICOLE + FELICIA的禮服出席，驚豔全場！原先她擔心晚宴性質比較輕鬆，禮服會不會有點隆重，沒想到剛好碰上好天氣，在粉色的夕陽下，造型意外非常合宜，來自各國參加晚宴的嘉賓都讚美她非常漂亮，讓她開心表示：「真的非常喜歡這套禮服，我也很享受在那個畫面裡頭。」

沈浸在工作中的喬喬，在這次旅程中跟著品牌享受地中海的慢活節奏，一邊工作、一邊享受生活，她在海灘派對的行程中，看到許多網美和來賓，即便在工作中依然會下水去享受派對的氛圍，她表示：「西方人真的很懂得享受生活，很像看到一群美人魚在陽光底下，非常漂亮。」此外，她也趁機欣賞了雅典著名的神殿，在參訪的過程中，她依然要拍攝工作照片，由於是觀光景點，無法一直卡著點位拍照，她笑說很像參加時裝週在打仗一樣，稱讚團隊相當有默契，能在短短一分鐘左右的時間，就能拍出既美麗又高雅的照片。

在結束希臘的行程後，喬喬將為自己安排休假行程前往聖托里尼，剛好十年前也是先到了希臘再前往托里尼，隨著今年即將邁入尾聲，喬喬也透露新的工作計畫，「我這幾年整個心境都比較慢，也有陸續將心路歷程變成創作，想和大家多分享一些心靈保養的議題，覺得這些和我們的美麗息息相關，一直有在準備這樣的作品、看著劇本。」

曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供
曾之喬在希臘工作，邊工作邊享受拍了很多美照。圖／ 華研國際提供

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