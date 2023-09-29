泰勒絲風暴吹進體壇？緋聞男友球賽門票、球衣都大賣

崔維斯凱爾西被傳與樂壇超級巨星交往，彼此都未承認。（路透）

樂壇當紅公主泰勒絲 驚人的吸金實力，不但已經吹進影壇，現在還席捲運動界。自從她與美式足球 堪薩斯城酋長隊的名將崔維斯凱爾西爆出緋聞 ，還被拍到與崔維斯的媽媽一起坐在豪華包廂欣賞酋長隊的比賽後，她的粉絲開始將掃光演唱會門票的精神轉移到搶酋長隊出賽的門票上，就希望能夠運氣好，剛巧她也去看那場比賽，就能夠一睹她本尊的丰采。

巨星的價值就在於能讓迷哥迷姐為她（或他）做盡一切沒有理智、不講道理的行為，然後帶來令旁人難以忽視的龐大收益。這點，泰勒絲毫無疑問是目前音樂界最有巨星價值的超級大牌，罕有匹敵，她的粉絲可以去所有誇張的事情，只為了看到她一眼，像是之前「妳是我今生的新娘」女主角安蒂麥道威爾的女兒和泰勒絲的製作人好友舉行婚禮前在餐廳裡預演，餐廳對界擠滿泰勒絲的粉絲，轟動到還需要一堆警車幫忙開道，而現在，又有瘋狂粉絲為了和她在球場不期而遇，去搶購球賽門票，連體育界都不得不注意到這些狂熱粉絲的經濟能力。