DC英雄片大重啟 只有「他們3個」不會換角

薇奧拉戴維絲在未來的DC英雄片中仍會出現。(摘自IMDb)

眾所周知，DC英雄電影在執導過漫威 「星際異攻隊」系列影片的詹姆斯岡恩入主之後，又要面臨重啟，目前「超人」與女友露易絲的新任演員已經選定，其他英雄也可能陸續由新人取代舊演員，但詹姆斯透露，有3個角色，在新的DC英雄世界中不會換演員，使得他們成為極少數穩如泰山的幸運兒：「藍甲蟲」索洛馬里達納、「和平使者」約翰希南，以及「自殺突擊隊」的組建者兼監管人阿曼達將繼續由薇奧拉戴維絲飾演。

詹姆斯岡恩之前的DC英雄片原本已由「超人：鋼鐵英雄」導演柴克史奈德有一番的規劃，可是柴克與發行DC影片的華納高層鬧翻，他走人之後原先的安排也被整個更動，詹姆斯加入後更不可能按照柴克的藍圖，使得柴克史奈德影迷大都對於DC英雄片有啥新情報，常是嗤之以鼻，詹姆斯岡恩則堅持自己的想法。