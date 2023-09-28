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向井理化身「孔明」 藤岡靛演劉備 秀「大量中文解說」

記者陳建嘉／即時報導
真人版「派對咖孔明」海報。（圖／取自官方X平台）
真人版「派對咖孔明」海報。（圖／取自官方X平台）

秋季檔最強話題日劇「派對咖孔明」正式開播，開播衝上X（昔稱推特）熱搜關鍵字冠軍，男主角向井理化身三國時代傳奇軍師諸葛孔明，穿上戲服直接原地長高到210公分的他，首集秀出精湛調酒技術讓粉絲大讚「不愧是前調酒師！」

由同名漫畫改編的「派對咖孔明」，故事描述三國時代的諸葛孔明在臨終前意外穿越時空，來到現代的日本涉谷並遇見抱著歌手夢的女主角月見英子，孔明為幫英子圓夢做了許多操作與行銷手法堪稱樂壇教科書，「派對咖孔明」去年4月改編電視動畫版後成為全亞洲熱烈話題，官方更同時釋出素材讓網友製作各種迷因。

向井理（左）化身三國時代傳奇軍師諸葛孔明，與女主角上白石萌歌合演「派對咖孔明」。...
向井理（左）化身三國時代傳奇軍師諸葛孔明，與女主角上白石萌歌合演「派對咖孔明」。（圖／取自官方X平台）

向井理化身電視劇版諸葛孔明的造型曝光後也引發討論，他對於穿上包含帽子在內高達約210公分戲服的感想就是「相當有份量！」，而27日在日本播出第一集，其中向井理在酒吧為客人調酒秀出「手技」的橋段讓觀眾讚不絕口，原來他在踏入演藝圈之前就是專業調酒師，就算身穿孔明裝也能面不改色且行雲流水地製作調酒飲料，讓粉絲紛紛感嘆「這個角色非向井理莫屬！」

向井理（左)化身三國時代傳奇軍師諸葛孔明，與女主角上白石萌歌合演「派對咖孔明」。...
向井理（左)化身三國時代傳奇軍師諸葛孔明，與女主角上白石萌歌合演「派對咖孔明」。（圖／取自官方X平台）

「派對咖孔明」真人版的另一個焦點則是有著令人意外的「大量中文解說」，由藤岡靛化身劉備並都講中文台詞，他的詮釋也被網友評為實在太會選角，而且中文解說的橋段除了發音標準之外，其充滿磁性的聲音更是令觀眾深深著迷；此外無論是女主角上白石萌歌、舞藝精湛的菅原小春，甚至到人氣樂團「女王蜂」主唱AVU，眾人的歌聲都不容錯過。

日本 日劇 推特

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