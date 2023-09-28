宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬 曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后，而她最近受訪，提到原本要與「最美小三」韓韶禧演出Netflix 新劇「自白的代價」，卻因為諸多原因被取消，兩人原本在IG上頻頻互動，宋慧喬更誇讚對方是「很可愛的朋友」，最終未能合作，讓她遺憾表示：「要是能在一起（合作）就好了」。

宋慧喬最近接受「朝鮮體育」訪問，提到這一兩年的改變，莫過於「黑暗榮耀」讓她徹底轉型，「雖然一直都喜歡演戲，也會覺得演戲很困難、很辛苦，但某些時刻因為沒有演出更多樣化的作品，所以我也對自己的演技感到厭倦。又展現出一樣的樣貌，我自己看了都這麼厭倦，觀眾來看也會覺得很無聊吧。可能因為這樣我曾覺得演戲很無聊」，但在「黑暗榮耀」的加持下，自己整個人又有的新目標，「所以表情、說台詞的語調也不同了，看著這些，感覺我的表情演技也變有趣。」