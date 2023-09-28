我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／龍井、桑椹…紐約糕點師打造低糖月餅

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

記者陳建嘉／即時報導
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后，而她最近受訪，提到原本要與「最美小三」韓韶禧演出Netflix新劇「自白的代價」，卻因為諸多原因被取消，兩人原本在IG上頻頻互動，宋慧喬更誇讚對方是「很可愛的朋友」，最終未能合作，讓她遺憾表示：「要是能在一起（合作）就好了」。

宋慧喬最近接受「朝鮮體育」訪問，提到這一兩年的改變，莫過於「黑暗榮耀」讓她徹底轉型，「雖然一直都喜歡演戲，也會覺得演戲很困難、很辛苦，但某些時刻因為沒有演出更多樣化的作品，所以我也對自己的演技感到厭倦。又展現出一樣的樣貌，我自己看了都這麼厭倦，觀眾來看也會覺得很無聊吧。可能因為這樣我曾覺得演戲很無聊」，但在「黑暗榮耀」的加持下，自己整個人又有的新目標，「所以表情、說台詞的語調也不同了，看著這些，感覺我的表情演技也變有趣。」

提到「黑暗榮耀」迄今殺青已有一年，但除了原本取消的「自白的代價」之外，還在挑選新劇本，「有很多東西我還沒嘗試過，我從小開始拍了很多浪漫喜劇，所以還有很多繼續類型我沒嘗試過。我想拍恐怖片，想拍個最猛的驚悚片，也想演反派。」至於近期喜歡的連續劇，宋慧喬提到「壞媽媽」、「醫生車貞淑」與「王后傘下」，更說看到「醫生車貞淑」女主角嚴正化的哭戲，就會不由自主跟她一起哭，至於「黑暗榮耀」殺青已經超過1年，她目前仍然很想拍戲，「看到有趣的電視劇我的身體也會發癢，想馬上去片場，好羨慕哦」。

韓韶禧原本有望與宋慧喬合作。圖／摘自IG
韓韶禧原本有望與宋慧喬合作。圖／摘自IG
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬 Netflix

上一則

孫藝真親吐「二胎計畫」 開心直呼：小孩長得像我

延伸閱讀

張小斐首演電視劇 合作黃曉明演技大碰撞

張小斐首演電視劇 合作黃曉明演技大碰撞
宋慧喬「肉眼可見」凍齡回春 零瑕疵近照如真人公主

宋慧喬「肉眼可見」凍齡回春 零瑕疵近照如真人公主
本色演出霸凌 金赫拉兩度道歉 「袖手旁觀是不對的」

本色演出霸凌 金赫拉兩度道歉 「袖手旁觀是不對的」
41歲宋慧喬海邊素顏近拍 網友讚凍齡美肌

41歲宋慧喬海邊素顏近拍 網友讚凍齡美肌

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
鍾麗緹女兒在演唱會上當眾換衣服。(取材自 Instagram)

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

2023-09-22 20:13
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟