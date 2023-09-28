PPT做的嗎？BTS柾國新專封面被批醜、沒誠意

田柾國29日將推出的單曲專輯《3D》在韓國論壇上掀起熱烈討論。(圖／摘自theqoo)

南韓 人氣男團BTS 成員Jungkook（田柾國）繼七月新歌〈Seven〉後，接棒V（金泰亨）再度出輯，即將在29日發行第二支數字單曲《3D(feat. Jack Harlow)》，不過該首歌曲封面公開後卻被韓網一面倒批評超醜、沒誠意，質疑公司不用心對待Jungkook的作品。

Jungkook即將在美東時間29日零時公開第二首新歌《3D(feat. Jack Harlow)》，官方也在最近PO出消息宣傳。在視覺圖公開後，韓國論壇theqoo上一篇名為「Big Hit防彈專輯封面被粉絲們斥責到底把錢花在哪裡？」的文章引起熱議，粉絲整理了此次《3D(feat. Jack Harlow)》以及上次Jungkook單曲〈Seven〉還有曾合作Benny Blanco 、Snoop Dogg的〈Bad Decisions〉以及十周年紀念歌曲〈Take Two〉封面，都發現設計都十分簡約，僅有字體特別突出。

田柾國。(圖／擷自BTS官方Instagram)

粉絲紛紛留言質疑：「錢到底都花到哪裡去了？」、「看起來像用PPT做的」、「3D封面像是信用卡 設計」、「感覺像是公司不想請設計師丟給普通員工做的一樣」、「像自學Photoshop的成品」。

影片來源：YouTube HYBE LABELS