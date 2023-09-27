朴正民被爆變狂粉 趁機向BLACKPINK Jisoo要簽名

崔岷植(右上)與Jisoo(右下)、金鍾洙(左下)、李東輝(左上)合影。(車庫提供)

BLACKPINK成員Jisoo在新片「附身」中飾演仙女一角造成極大的話題，對於和Jisoo的合作感想，姜棟元笑說：「當時身為Jisoo粉絲的正民演員看起來非常開心呢！他還請Jisoo在他的道具扇子上簽名留念。」在「附身」中飾演有陰陽眼角色的李絮，她表示：「Jisoo美到讓我忍不住發出讚嘆聲，讓我不禁心想只有Jisoo能詮釋仙女角色。」

特別的是，朴正民和Jisoo在「附身」中驚喜演出的是非常重要的一場戲，姜棟元表示：「那場戲非常重要，朴正民甚至熬夜三天進行拍攝。而Jisoo一開始則是坐在搖臂攝影機上進行拍攝，後來還把椅子拿掉，浮在空中詮釋仙女飛起來的模樣。我們其他演員在那場戲幾乎是坐著拍攝的，他們兩位真的比較辛苦。」

電影卡司亮點多，在「寄生上流」中扮演管家夫婦的朴明勳、李姃垠，這次在「附身」中飾演請姜棟元到家裡驅魔的有錢夫妻而引起話題，曾任「寄生上流」副導的本作導演金成植表示：「在拍攝『寄生上流』的過程中，我曾想像過管家夫婦幸福生活的模樣，很開心這次能在『附身』中實現！在邀請李姃垠、朴明勳兩位演員參演本作前，我也事先徵求奉俊昊導演的同意，奉俊昊導演覺得這樣的安排讓他很開心！」

姜棟元也透露之前曾和李姃垠在「王牌計中計」裡一起熱舞，讓他印象深刻。此外，「殭屍校園」趙怡賢也在「附身」中飾演李姃垠夫婦的「中二病」女兒，對姜棟元、李東輝罵髒話的場面也造成話題。

「坎城名導」朴贊郁導演於19日出席「附身」映後特別座談會時，透露自己之前就已看過「附身」的初剪版本，但因為覺得本作一定要用大銀幕觀賞，所以當天也在台下和觀眾們再看了一次「附身」。朴贊郁導演表示：「金成植導演是『寄生上流』、『分手的決心』的副導，沒想到之前參與了那麼深沉、浪漫之作的他，竟然有辦法拍出像『附身』如此充滿魄力和活力的電影，真是嚇我一跳！」朴贊郁導演也大讚「附身」展現出有別於其他電影的獨特動作場面，認為金成植導演將「附身」拍得非常好。