劉嘉玲拍梁朝偉…「老婆視角」下的他 原來這麼可愛

劉嘉玲的婚姻不受流言影響。(取材自Instagram)

現年61歲的國際影帝梁朝偉 與劉嘉玲從交往到結婚，相愛了35年。前段時間雖然爆出梁朝偉祕密交往25歲女歌手程瀟，但遭到當事人駁斥，劉嘉玲也選擇力挺老公，讓事件很快落幕。近日，劉嘉玲透過社交平台分享她和梁朝偉的生活點滴，一段「老婆視角」的視頻，讓粉絲沸騰了。

香港 01報導，相較低調內斂的梁朝偉，劉嘉玲個性活潑外向，她亦不時在社交平台分享生活中趣味片段。日前，劉嘉玲PO了一段短片，片中只見梁朝偉坐在餐桌前用餐，桌上放了一碟烤尖椒，他正在品嘗。

此時傳來劉嘉玲的聲音問道，「好不好吃呀，梁朝偉？」直呼老公全名。梁朝偉隨即望向鏡頭點點頭，並豎起大拇指讚好。畫面中的他流露出一臉童真，表情非常可愛，引發網友熱議，紛紛表示「原來在老婆視角中的梁朝偉這麼可愛」。

眾所周知，不久前網上突然傳出梁朝偉祕密交往現年25歲的女歌手程瀟，震驚各界，而事件女主角程瀟火速否認傳聞，直指「假得離譜。」梁朝偉隨後亦發出聲明斥責有關謠言全屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。

事實上，相關傳聞並無影響到梁朝偉和劉嘉玲的感情，兩人依舊經常被拍到出雙入對，相當恩愛。這段甜蜜互動更是最好的證明。