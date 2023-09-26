我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換球鞋、縮短階梯…為防再跌倒 拜登採取了這些措施

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

亞莉安娜被抓包？號稱2月婚變 5月還留言跟老公示愛

記者蘇詠智／即時報導
亞莉安娜被打臉並沒有今年2月就跟丈夫分手，新戀情疑似早在婚姻未結束前就開始。（路透資料照片）
亞莉安娜被打臉並沒有今年2月就跟丈夫分手，新戀情疑似早在婚姻未結束前就開始。（路透資料照片）

西洋樂壇小天后亞莉安娜與合演電影「女巫前傳」的伊森史萊特交往，各方懷疑兩人在彼此婚姻關係都還存在時就已經燃起愛火、涉及不倫，亞莉安娜雖然近日才與丈夫達頓戈梅茲提離婚，卻堅稱和達頓的婚姻在今年2月已結束，彼此就分開了，因而馬上接軌伊森，並無外遇的嫌疑，卻被消息人士打臉，稱她跟達頓2月之後還有在一起，甚至她在5月都還在社群網站上發文，表達對達頓的愛。

亞莉安娜與達頓戈梅茲就算無緣當夫妻，還是沒有撕破臉，似有意維持彼此的友情，因而達頓在此時也沒有落井下石，並未發言抨擊亞莉安娜拍電影拍到劈腿，但媒體可不容易瞞，在一堆證據之下，亞莉安娜婚外戀情根本想賴都賴不掉。根據英國「每日郵報」報導，達頓戈梅茲曾經赴倫敦探班，當時他跟亞莉安娜、伊森、伊森的妻子曾經4人約會，達頓與伊森的妻子都還不知道彼此另一半已經有了愛的感覺，很快就會把他們撇在一邊。後來亞莉安娜與伊森一起出席在「女巫前傳」演校長的楊紫瓊舉辦的奧斯卡派對，兩人的互動簡直瞞不住旁人的眼光，只是他們還是又再等了一段時間，才跟各自的配偶提離婚。

不管這段戀情究竟是否為「不倫戀情」，亞莉安娜和伊森都已經各自要離婚，也終於可以公開在大眾眼前交往，他們被發現在迪士尼樂園手挽著手，完全就是一對情侶的模樣。然而他們的交往畢竟有些時間上的爭議，會否影響到「女巫前傳」上片後的反應？外界也都很好奇。

亞莉安娜與伊森史萊特被拍到在迪士尼樂園手挽手，態度親密。圖／摘自IG
亞莉安娜與伊森史萊特被拍到在迪士尼樂園手挽手，態度親密。圖／摘自IG
伊森史萊特現在和樂壇紅星打得火熱。（路透資料照片）
伊森史萊特現在和樂壇紅星打得火熱。（路透資料照片）

迪士尼 社群網站 樂園

上一則

莫文蔚再攜手「披荊斬棘」3哥哥助陣新歌

下一則

純屬意外 休傑克曼的妻子婚變後首度講出真心話

延伸閱讀

楊紫瓊沉迷懸案 當頂尖女巫賣座

楊紫瓊沉迷懸案 當頂尖女巫賣座
楊紫瓊低調赴台 會面這些大人物

楊紫瓊低調赴台 會面這些大人物
奧斯卡影后楊紫瓊低調來台 和這些大人物都見了面

奧斯卡影后楊紫瓊低調來台 和這些大人物都見了面
泰勒絲笑到最後？樂壇死對頭旗下大牌亞莉安娜等傳出走

泰勒絲笑到最後？樂壇死對頭旗下大牌亞莉安娜等傳出走

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
鍾麗緹女兒在演唱會上當眾換衣服。(取材自 Instagram)

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

2023-09-22 20:13
楊冪一身黑仍藏不住好身材。（取材自微博）

楊冪一身黑亮相機場 粉絲讚：包緊緊也很火辣

2023-09-19 21:39

超人氣

更多 >
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高