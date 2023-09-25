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反對賴佩霞辭演舞台劇 王偉忠：妳應該咬著牙演了

記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞今晚接受王偉忠「欸！我說到哪裡了？」廣播專訪。圖／擷取自中廣流行網
鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞今晚接受王偉忠「欸！我說到哪裡了？」廣播專訪。圖／擷取自中廣流行網

鴻海創辦人郭台銘宣布搭檔賴佩霞投入2024大選，賴佩霞今天接受廣播節目專訪時透露，郭台銘為力邀她擔任副手，欲三度登門拜訪都她婉拒，最後被郭台銘的真誠、柔軟打動。而因出任副手後辭演舞台劇「蘑菇」，引發爭議，她也坦言此事「處理得不夠好」。

賴佩霞今晚接受王偉忠「欸！我說到哪裡了？」廣播專訪表示，她擔任副手後被賦予的任務是了解郭台銘的政策，以及她自身很在意的議題；過去她努力推廣非暴力溝通，所以霸凌議題是她很在意的，也希望能對藝文界、演藝環境有所貢獻。

賴佩霞透露，在作家楊照牽線後，郭台銘三度希望登門拜訪，但被她婉拒了；不過最後仍被郭台銘的真誠打動，郭與家人相處的過程也令她感動；其次，郭在全球的亮眼成績無庸置疑，「其實我們倆心裡都有很柔軟的地方，這是我們會走在一起的原因。」

談及辭演舞台劇「蘑菇」，王偉忠直言「像我就反對你離開蘑菇，你接了舞台劇就不該（辭演），我要是你我會咬著牙演了。」賴佩霞表示，她完全理解，「我也反對，」只是因身體真的吃不消；當下她與劇團也協議，雙方都認知這樣做是好的，一切後續她完全配合，不過一共也就兩、三位開會，相信其他團員可能不知道，她也坦言，在這件事上處理不夠好。

王偉忠問，若主流民意大聯盟真的整合了，賴佩霞可功成身退，是否會在乎外界認為你就是顆棋子？賴佩霞說，自己坐哪個位子都一樣，主要是有這樣的機會讓她去參與、貢獻心力，能有所發揮，也會把藝文及演藝界的意見集結起來，提供郭台銘去思考接下來可以怎麼改善。

賴佩霞也說，當聽聞副手邀請後回家詢問先生，她先生很欣賞郭台銘，認為郭重情義、做事果斷，第一時間他就說「去啊！只要有人覺得你可以，你怕什麼？」心態非常正向。

郭台銘 賴佩霞 舞台劇

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