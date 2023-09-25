遺言已寫好 蔡明亮1周急診4次 自爆恐慌症爆發

蔡明亮電影「日子」記者會。圖／汯呄霖電影提供

蔡明亮導演2020年完成的電影「日子」，因為疫情 延宕到今年即將上映，結合展覽「蔡明亮的日子」同時曝光，今天片中兩位男主角金馬影帝李康生與新一代男演員亞儂弘尚希出席記者會。蔡明亮在活動一開始便表示自己無法久站，後透露有恐慌症，每3個月就要回診，最嚴重時1周掛4次急診：「覺得快死了！」甚至已把遺言準備好。

65歲的蔡明亮表示這幾年有恐慌症，只要一忙、壓力一來症狀就會很明顯，「3個月要去看一次醫師，這次要賣票有壓力，很怕自己有一天不知道倒在哪裡？我也一直提醒自己放鬆一點。」尤其到太熱鬧的地方會全身不舒服頭皮發麻，印象最深刻的一次是在前往活動的路上，突然覺得自己吸不到空氣送急診，但到了醫院就好多了，最嚴重時1周掛4次急診，直說：「覺得快死了！」他坦言遺言已準備好，寫滿A4紙，「什麼東西要給誰有些想法，但沒有太多要交代，有一份給李康生」，也表示：「我蠻想多活幾年，想跟我喜歡的人在一起，能活多久都不知道」。

其實李康生有段時間也飽受病痛之苦，還因此有憂鬱症，而「日子」4年的拍攝，就是紀錄李康生承受病痛與治療之苦的過程，「得到金馬生後病5年，小中風 舊疾復發脖子歪掉，找了50個名醫，大陸、香港 、台灣等到處找。本來腦袋還要放電池，讓我很沮喪，後來找不到辦法自己醫自己，我把頸箍帶著，堅持戴快1年。」

而李康生在片中和寮國演員亞儂弘尚希合演的「男男全裸按摩戲」，李康生透露是在泰國旅館內偷偷拍攝，現場包含演員、工作人員約5個人就簡單開拍。蔡明亮說：「按摩也是人與人情緒疏通的過程，我非常喜歡這個過程。亞儂有類似的生活經驗，他非常會按摩，他按摩的畫面非常漂亮，這場戲有二十幾分鐘非常的長，觀眾可以享受在精神上被按摩的過程。那是兩個陌生人的肉體與精神交流，情緒既淒涼又溫暖。這次的拍片過程幾乎不太給演員指令，整體是非常自然的，『日子』是我拍片這30幾年來，最放鬆最不用力的一次。」