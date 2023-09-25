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泰勒絲現身緋聞男友球賽 還跟對方媽媽坐一起

中央社邁阿密24日綜合外電報導
流行樂天后泰勒絲(右)與NFL球星凱爾西的母親唐娜(左)一同現身球場，為凱爾西加油。(美聯社)
流行樂天后泰勒絲(右)與NFL球星凱爾西的母親唐娜(左)一同現身球場，為凱爾西加油。(美聯社)

美國流行樂天后泰勒絲可能正與職業美式足球聯盟NFL球星凱爾西（Travis Kelce）交往的傳聞如今可能真的有譜，她今天現身球場，和凱爾西的母親一同觀看超級盃贏家堪薩斯酋長隊出賽。

法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）今天現身酋長隊主場，觀看酋長隊出戰芝加哥熊隊的賽事，與這位邊鋒的母親唐娜（Donna）坐在豪華包廂裡。

影片來源：YouTube TODAY

生涯獲得12座葛萊美獎的泰勒絲身穿紅白配色酋長隊外套，在這場酋長隊以41比10大勝熊隊的比賽中，當凱爾西在第3節接到明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）傳來的3碼達陣傳球時，泰勒絲興奮的歡呼起來。

馬霍姆斯賽後在場上接受福斯廣播公司體育台（Fox Sports）訪問時表示：「我聽說她（泰勒絲）大駕光臨，我感受到些許壓力，知道我必須把球傳給凱爾西。」

泰勒絲今年5月證實她自認是費城老鷹隊球迷，但近幾周來有跡象顯示她和凱爾西的戀情正在悄悄萌芽，讓大票粉絲霧裡看花。

「時人雜誌」（People Magazine）、「滾石」（Rolling Stone）雜誌和ESPN等媒體報導泰勒絲現場觀賽之際，泰勒絲的歌迷也紛紛湧入社群媒體回應此事。

網友代號emmamelia95在前身為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「泰勒絲和凱爾西的老媽會是一對很可愛的婆媳。我沒在看美式足球之類的體育賽事，但泰勒絲和凱爾西都是超紅的人，在一起會很可愛！」

泰勒絲 足球 費城

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