17年來只看過他睡兩次 湯姆克魯斯：不眠超人？

湯姆克魯斯對工作充滿熱情，不怎麼需要睡覺。（歐新社）

湯姆克魯斯 在好萊塢 走紅超過30年，已經是個傳奇，但關於他還有更多罕為人知的驚人秘密，像是他幾乎不太消磨時間，盡可能用來工作，連對於健康非常重要的「睡覺」，他也不一定會花上太多的時間，卻又能保持標準的體態、還能親自上演高難度動作場面，簡直是超人。

關於湯姆克魯斯有多麼熱中工作，人盡皆知，但他熱中工作的程度到哪裡，就不一定大家都很清楚。為了宣傳「不可能的任務：致命清算 第一章」，他在接受訪問時，有位採訪者提到：「我曾經跟和你合作了好多年的演員伙伴聊到你，他們說17年來只看過你睡覺兩次，1次是你們一起去東京的飛機上，另外是在一張無重力的床上。」聽了這話，湯姆克魯斯笑道：「你知道怎麼了嗎？我試過盡量不要這樣。」

但他還是承認自己真的不怎麼睡覺：「我是不太睡覺，可是這都是下意識的，自然而然就是這樣發生。我喜歡我的一天早一點開始，就真的早一點開始了。」一般人難免會想賴床，湯姆克魯斯卻只想早一點開始一整天的工作，難怪他能夠在影壇超過30年還依然活躍，企圖心與旺盛的精力真的不是多數人能比得過。