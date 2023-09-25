我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重量級參議員葛理漢 恐面臨保守派同僚挑戰

胡錫進告訴紐時 美台不要逼中國朝武統台灣方向走

17年來只看過他睡兩次 湯姆克魯斯：不眠超人？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯對工作充滿熱情，不怎麼需要睡覺。（歐新社）
湯姆克魯斯對工作充滿熱情，不怎麼需要睡覺。（歐新社）

湯姆克魯斯好萊塢走紅超過30年，已經是個傳奇，但關於他還有更多罕為人知的驚人秘密，像是他幾乎不太消磨時間，盡可能用來工作，連對於健康非常重要的「睡覺」，他也不一定會花上太多的時間，卻又能保持標準的體態、還能親自上演高難度動作場面，簡直是超人。

關於湯姆克魯斯有多麼熱中工作，人盡皆知，但他熱中工作的程度到哪裡，就不一定大家都很清楚。為了宣傳「不可能的任務：致命清算 第一章」，他在接受訪問時，有位採訪者提到：「我曾經跟和你合作了好多年的演員伙伴聊到你，他們說17年來只看過你睡覺兩次，1次是你們一起去東京的飛機上，另外是在一張無重力的床上。」聽了這話，湯姆克魯斯笑道：「你知道怎麼了嗎？我試過盡量不要這樣。」

但他還是承認自己真的不怎麼睡覺：「我是不太睡覺，可是這都是下意識的，自然而然就是這樣發生。我喜歡我的一天早一點開始，就真的早一點開始了。」一般人難免會想賴床，湯姆克魯斯卻只想早一點開始一整天的工作，難怪他能夠在影壇超過30年還依然活躍，企圖心與旺盛的精力真的不是多數人能比得過。

湯姆克魯斯 好萊塢

上一則

89歲傳奇影后蘇菲亞羅蘭 驚傳家中摔傷 緊急動手術

下一則

泰勒絲現身緋聞男友球賽 還跟對方媽媽坐一起

延伸閱讀

阿湯哥被警告 「不可能任務8」別讓角色死而復生

阿湯哥被警告 「不可能任務8」別讓角色死而復生
湯姆克魯斯「不可能的任務8」被警告 這錯誤千萬不能犯

湯姆克魯斯「不可能的任務8」被警告 這錯誤千萬不能犯
湯姆克魯斯再被唱衰 「水行俠2」有望贏「任務」

湯姆克魯斯再被唱衰 「水行俠2」有望贏「任務」
湯姆克魯斯糗了？「水行俠2」被看好票房贏「任務」

湯姆克魯斯糗了？「水行俠2」被看好票房贏「任務」

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里
經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補
美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球

美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球